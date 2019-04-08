 Глава МИД ФРГ: Генерал Хафтар готов к прекращению огня в Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2020

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Мир

Глава МИД ФРГ: Генерал Хафтар готов к прекращению огня в Ливии

Готовность к перемирию Халифа Хафтар выразил в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом в Бенгази. Лидеры воюющих в Ливии сторон обещают приехать на берлинский саммит.

Встреча министра иностранных дел Германии Хайко Маса и генерала Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия

Встреча министра иностранных дел Германии Хайко Маса и генерала Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар согласился заключить перемирие, сообщил по итогам трехчасовой встречи с Хафтаром в Бенгази в четверг, 16 января, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, генерал согласился соблюдать режим прекращения огня, независимо от того, будет ли подписано соответствующее соглашение.

 

Контекст

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Встреча в столице Германии на уровне глав государств и правительств пройдет 19 января. (14.01.2020)

Тремя днями ранее генерал Хафтар покинул Москву после семичасовых переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками. 

Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН.  Ранее о своем участии в конференции заявил Фаиз Сарадж. Тем временем Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, она началась после свержения режима Муаммара Каддафи. Россию обвиняют в поддержке мятежного генерала Хафтара.

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