 Глава МИД ФРГ выступил за участие России в работе Совета Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2019

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Европа

Глава МИД ФРГ выступил за участие России в работе Совета Европы

Хайко Мас надеется на компромисс, который позволит России оставаться в ПАСЕ со всеми правами и обязанностями. Глава МИД Украины Климкин впервые за многие годы отказался от участия во встрече стран Совета Европы.

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. "Место России - в Совете Европы", - заявил Мас, который является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перед вылетом в Хельсинки, где в пятницу, 17 мая, продолжится конференция глав МИД стран-членов СЕ. "Надеюсь, что на этой встрече мы сделаем решающий шаг вперед", - добавил он.

Споры о членстве России в СЕ продолжаются уже пять лет. В ответ на российскую аннексию Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году лишила РФ ряда прав, в том числе права голоса. В ответ Москва отказалась от участия в заседаниях ПАСЕ, а с лета 2017 прекратила платить членские взносы.

Контекст

К своему 70-летию Совет Европы вновь оказался в авангарде борьбы за европейские ценности. Россиянам СЕ помогает в борьбе с нарушениями прав человека, считает Федор Крашенинников. (04.05.2019)

ПАСЕ проголосовала за новый усложненный общий механизм введения санкций против стран, нарушивших устав Совета Европы. Его будут применять в дополнение к уже существующему. (11.04.2019)

Германия выступает за возвращение Москве всех ее прав в ПАСЕ, но одновременно желает ввести новую систему санкций за нарушение принципов Совета Европы. Наблюдатели считают, что членам ПАСЕ с большой долей вероятности удастся достичь согласия. Представитель России в СЕ Иван Солтановский уже назвал предлагаемый вариант компромиссом.

Климкин не приедет в Хельсинки

Между тем с таким вариантом согласны не все. Глава МИД Украины Павел Климкин впервые за много лет отказался от участия во встрече стран СЕ на уровне министров. Из-за конфликта с Россией Украина категорически противится возвращению Москве полноправного членства в Совете Европы.

На своей странице в Facebook Климкин написал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Он настоятельно призвал отказаться от нормализации отношений с Россией.

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    Автор: Ирина Филатова


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