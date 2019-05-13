Глава МИД ФРГ выступил за участие России в работе Совета Европы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. "Место России - в Совете Европы", - заявил Мас, который является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), перед вылетом в Хельсинки, где в пятницу, 17 мая, продолжится конференция глав МИД стран-членов СЕ. "Надеюсь, что на этой встрече мы сделаем решающий шаг вперед", - добавил он.

Споры о членстве России в СЕ продолжаются уже пять лет. В ответ на российскую аннексию Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году лишила РФ ряда прав, в том числе права голоса. В ответ Москва отказалась от участия в заседаниях ПАСЕ, а с лета 2017 прекратила платить членские взносы.

Германия выступает за возвращение Москве всех ее прав в ПАСЕ, но одновременно желает ввести новую систему санкций за нарушение принципов Совета Европы. Наблюдатели считают, что членам ПАСЕ с большой долей вероятности удастся достичь согласия. Представитель России в СЕ Иван Солтановский уже назвал предлагаемый вариант компромиссом.

Климкин не приедет в Хельсинки

Между тем с таким вариантом согласны не все. Глава МИД Украины Павел Климкин впервые за много лет отказался от участия во встрече стран СЕ на уровне министров. Из-за конфликта с Россией Украина категорически противится возвращению Москве полноправного членства в Совете Европы.

На своей странице в Facebook Климкин написал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Он настоятельно призвал отказаться от нормализации отношений с Россией.

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