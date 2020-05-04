 Глава МИД ФРГ выступает против вывода ядерного оружия с территории страны | Новости из Германии о Германии | DW | 04.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ выступает против вывода ядерного оружия с территории страны

По словам министра иностранных дел Германии Маса и спикера правительства ФРГ Зайберта, Германия остается верна договору по НАТО, однако стремится к отказу от ядерного оружия в будущем.

Глава МИД Германии Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) не поддержал требование сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберта Вальтер-Борьянса (Norbert Walter-Borjans) и главы фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о выводе с территории Германии ядерных вооружений США.

"Односторонние шаги, разрушающие доверие наших самых тесных партнеров и европейских соседей, не приближают нас к цели мира без ядерного оружия", - заявил глава МИД ФРГ в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в понедельник, 4 мая. Комментируя аргумент Мютцениха о том, что Германии следует отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории из-за непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа, Мас заметил: "Чем более непредсказуемо ведут себя ядерные державы, тем важнее наша роль как государства, выступающего против войны". "Мы не должны отстраняться от участия в этих дебатах (О ядерном вооружении. - Ред.), предоставляя это делать другим", - добавил Мас.

Германия остается верна обязательствам по договору НАТО

Ранее в тот же день, 4 мая, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Германия остается верна обязательствам в размещении ядерного оружия, взятым на себя в рамках договора по НАТО. "Это важная составная часть убедительной стратегии сдерживания", - подчеркнул он.

В то же время Зайберт, как и Хайко Мас, подчеркнул, что Германия стремится к отказу от ядерного оружия в отдаленной перспективе. "Мы сохраняем обязательства стремиться к миру без ядерного оружия", - указал спикер германского правительства. Согласно коалиционному договору правящих партий Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и СДПГ, успешные переговоры по разоружению должны создать предпосылкой для вывода ядерных вооружений из Германии и Европы.

Где в Германии хранятся атомные бомбы США

Обязательства Германии по размещению на своей территории ядерного оружия в рамках договора по НАТО подразумевают, кроме прочего, возможность транспортировки этого оружия с использованием самолетов бундесвера, напоминает информационное агентство dpa. Собственных ядерных боеголовок у Германии нет.

Ядерное оружие, принадлежащее США, размещено в федеральной земле Райнланд-Пфальц, вблизи населенного пункта Бюхель, в котором проживают 1100 человек. По данным журнала Der Spiegel, здесь хранятся 20 ядерных бомб типа B-61, каждая из которых обладает мощностью в 50 килотонн.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:28

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

SIPRI: ядерные державы модернизируют арсеналы

Запасы ядерного оружия насчитывают примерно 1/5 от накопленного за время холодной войны, США и Россия инвестируют в модернизацию, а Индия, Пакистан, КНР и КНДР наращивают арсеналы. (17.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного  

Учения НАТО на Балтике: специальный репортаж с борта корабля ВМС США  

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус в российских тюрьмах: больные есть, масок и лекарств нет  

Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму  

В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно