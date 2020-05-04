Глава МИД ФРГ выступает против вывода ядерного оружия с территории страны

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) не поддержал требование сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберта Вальтер-Борьянса (Norbert Walter-Borjans) и главы фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о выводе с территории Германии ядерных вооружений США.
"Односторонние шаги, разрушающие доверие наших самых тесных партнеров и европейских соседей, не приближают нас к цели мира без ядерного оружия", - заявил глава МИД ФРГ в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в понедельник, 4 мая. Комментируя аргумент Мютцениха о том, что Германии следует отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории из-за непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа, Мас заметил: "Чем более непредсказуемо ведут себя ядерные державы, тем важнее наша роль как государства, выступающего против войны". "Мы не должны отстраняться от участия в этих дебатах (О ядерном вооружении. - Ред.), предоставляя это делать другим", - добавил Мас.
Германия остается верна обязательствам по договору НАТО
Ранее в тот же день, 4 мая, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Германия остается верна обязательствам в размещении ядерного оружия, взятым на себя в рамках договора по НАТО. "Это важная составная часть убедительной стратегии сдерживания", - подчеркнул он.
В то же время Зайберт, как и Хайко Мас, подчеркнул, что Германия стремится к отказу от ядерного оружия в отдаленной перспективе. "Мы сохраняем обязательства стремиться к миру без ядерного оружия", - указал спикер германского правительства. Согласно коалиционному договору правящих партий Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и СДПГ, успешные переговоры по разоружению должны создать предпосылкой для вывода ядерных вооружений из Германии и Европы.
Где в Германии хранятся атомные бомбы США
Обязательства Германии по размещению на своей территории ядерного оружия в рамках договора по НАТО подразумевают, кроме прочего, возможность транспортировки этого оружия с использованием самолетов бундесвера, напоминает информационное агентство dpa. Собственных ядерных боеголовок у Германии нет.
Ядерное оружие, принадлежащее США, размещено в федеральной земле Райнланд-Пфальц, вблизи населенного пункта Бюхель, в котором проживают 1100 человек. По данным журнала Der Spiegel, здесь хранятся 20 ядерных бомб типа B-61, каждая из которых обладает мощностью в 50 килотонн.
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Автор: Михаил Бушуев