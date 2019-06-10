 Глава МИД Украины объявил о ″политическом отпуске″ | Новости из Германии об Украине | DW | 02.07.2019

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Украина

Глава МИД Украины объявил о "политическом отпуске"

Павел Климкин хочет создать "настоящую команду". В качестве замены себе он предложил свою заместительницу Елену Зеркаль.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил об уходе со среды в "политический отпуск". Как заявил политик в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook в понедельник, 1 июля, он уходит в отпуск с целью получить "время на создание настоящей команды". "Всем спасибо за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять", - заявил Климкин. В качестве возможного исполняющего обязанности министра Климкин назвал своего нынешнего заместителя Елену Зеркаль.

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Ранее, 26 июня, в МИД Украины сообщили, что ведомством была получена дипломатическая нота из Москвы, в котором Киеву предлагалось дал письменные гарантии продолжения уголовного преследования в соответствии с российским законодательством в отношении захваченных Россией в Керченском проливе моряков. Днем позже президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что украинское внешнеполитическое ведомство ответило России, не ставя его в известность.

Павел Климкин отреагировал на это заявлением, что МИД имеет право направлять ответ на подобные послания без ведома президента страны. В связи с этим инцидентом Зеленский попросил главу правительства Украины Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Еще раньше, 6 июня, Верховная рада Украины отказалась отправлять Павла Климкина в отставку.

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