 Глава МИД Польши считает ″Северный поток-2″ угрозой для Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2020

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Европа

Глава МИД Польши считает "Северный поток-2" угрозой для Европы

Яцек Чапутович назвал "Газпром" ненадежным поставщиком и выразил мнение, что строящийся газопровод угрожает не только энергетической безопасности, но и европейской солидарности.

Укладка труб газопровода Северный поток - 2 (Фото из архива)

Укладка труб газопровода "Северный поток - 2" (Фото из архива)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал проект газопровода "Северный поток - 2" угрозой для Европы. Об этом он заявил в интервью российскому изданию РБК в четверг, 12 марта.

По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, "Северный поток - 2" несет угрозу не только энергетической безопасности, но и европейской солидарности. "Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика – "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", - заявил министр.

Чапутович ушел от прямо ответа на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Москвой контракт по транзиту газа, истекающий в мае 2020 года. "Польша готова к любому сценарию", - заявил глава МИД.

Работы по строительству приостановлены

Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Его проектная мощность 55  млрд кубометров газа в год. Запустить "Северный поток - 2" планировалось в 2019 году. Против  газопровода выступали США, Украина, ряд балтийских стран, а также Румыния и Венгрия. В декабре 2019 года США ввели санкции против иностранных судов, занимающихся прокладкой "Северного потока - 2". В настоящее время его строительство приостановлено.Единственное российское судно-трубоукладчик направляется в район строительства из Находки.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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