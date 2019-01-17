Глава МИД Германии призывает Москву к спасению ДРСМД

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы считаем, что Россия может спасти договор", - завил глава МИД ФРГ в пятницу, 18 января, в Москве после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"ДРСМД является важной опорой европейской архитектуры безопасности. Мы все заинтересованы в сохранении этого соглашения", - сказал немецкий министр. Он напомнил, что на протяжении последних пяти лет США вели безуспешные обсуждения с Россией предполагаемых нарушений договора. По мнению министра, Россия может спасти договор, отказавшись от ракет, нарушающих положения ДРСМД. Хотя для этого осталось не так уж много времени.

Можно ли спасти договор?

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

16 января представитель Госдепа США сообщил, что Вашингтон приостановит выполнение договора РСМД 2 февраля. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон уточнила, что 2 февраля начнется шестимесячный срок, во время которого ее страна будет оставаться стороной ДРСМД. США выйдут из договора только по его истечении. "У России все еще есть шесть месяцев, прежде чем выход (США из договора. - Ред.) будет окончательным", - заявила Хатчисон. Она хотела бы, чтоб Россия продемонстрировала за это время доказательства выполнения ДРСМД: "Это последний шанс для России сохранить договор".

Министр иностранных дел ФРГ заявил в Москве, что возврат к положениям договора возможен даже и после его расторжения, но слово сейчас за Россией. Мас сообщил, что Германия предлагает провести в марте в Берлине конференцию, посвященную созданию новой архитектуры контроля над вооружениями, в которой будет место не только США и России, но и Китаю и другим странам.

Германия готова к более тесной кооперации с Россией

В связи с тем, что Германия с первого января на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, возрастает и ответственность Берлина в деле решения международных проблем, отметил Мас. По его словам, это предполагает, в частности, более тесную кооперацию с Россией, являющейся постоянным членом Совбеза.

Касаясь ситуации в Украине, глава германской дипломатии подчеркнул необходимость скорейшего прогресса в деле реализации минских соглашений. Россия, отметил министр, должна использовать свое влияние, чтобы обеспечить мирное решение проблемы на востоке Украины.

В ходе переговоров стороны согласились с тем, что Керченский кризис не должен повториться. Мас повторил Лаврову предложения Берлина и Парижа о том, чтобы официально задокументировать положения о свободе судоходства в Керченском проливе. Однако стороны не достигли согласия по этому вопросу.

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