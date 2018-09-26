Глава МИД Германии опроверг слова Трампа о зависимости от России

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) спокойно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа с трибуны ООН, раскритиковавшего энергетическую политику Германии. "Это не было чем-то новым, и это не было сюрпризом", - заявил Мас в среду, 26 сентября, в Нью-Йорке.

"Аргументы и якобы подтверждающие их факты не соответствуют реальности. Зависимости Германии от России не существует, тем более в энергетической сфере", - сказал глава немецкого МИД. Строящийся газопровод "Северный поток-2" является, по словам Маса, чисто экономическим проектом, не связанным с политикой.

Во вторник Трамп обрушился на Германию с резкой критикой за участие в проекте "Северный поток-2". Если Германия немедленно не поменяет свой курс, то "окажется в полной зависимости от российского сырья", подчеркнул он. В свою очередь Польша, добивающаяся независимости от российских поставок энергоносителей, удостоилась похвалы американского президента.

Трамп начал свое выступление с перечисления успехов, которые его кабинет добился за проведенное у власти время, чем вызвал смех в зале. Это, как отмечает агентство AFP, довольно нетипичная реакция на сессии Генассамблеи, где действует строгий формальный протокол. Усмешки слушателей, в частности, вызвала фраза Трампа о том, что его администрация "добилась большего, чем любая другая администрация в истории страны".

Американские СМИ обратили внимание, что слова Трампа об энергетической зависимости от России вызвали улыбки и смех в немецкой делегации.

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