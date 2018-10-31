 Глава МИД Великобритании пригрозил наказать Россию за ее поведение | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2018

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Европа

Глава МИД Великобритании пригрозил наказать Россию за ее поведение

Россия заплатит очень высокую цену, если будет продолжать вести себя так, как в последнее время, заявил глава британского МИДа Джереми Хант. Он припомнил России Крым и Солсбери.

Джереми Хант

Россия заплатит очень высокую цену за свои действия, если будет продолжать вести себя так, как она это делала в последнее время. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange с речью о роли его страны в мировой политике после выхода из Евросоюза. Видеозапись выступления опубликована в четверг, 1 ноября, на канале Policy Exchange в Youtube.

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"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут продолжаться, Россия заплатит очень высокую цену", - заявил Хант. При этом Хант оговорился и назвал вместо России Китай, однако сразу же исправил ошибку и под смех зала извинился перед присутствовавшими там "китайскими коллегами".

Грузия, Крым, кибератаки и Солсбери

"До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы. Мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас чрезвычайно обеспокоило", - сказал Хант в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. 

Джереми Хант также пообещал, что Великобритания в скором времени "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории. В Лондоне Главное управление Генерального штаба России подозревают в организации и осуществлении покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все обвинения на этот счет и требуют от британских властей представить доказательства.

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    Автор: Ирина Филатова


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