 Глава МВФ Лагард номинирована на пост председателя Европейского Центробанка | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2019

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Европа

Глава МВФ Лагард номинирована на пост председателя Европейского Центробанка

Кристин Лагард выдвинута на пост председателя ЕЦБ министрами финансов стран Евросоюза. Окончательное решение по ее кандидатуре будет принято на саммите ЕС в октябре.

Кристин Лагард

Кристин Лагард

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард официально номинирована на пост председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ). Ее кандидатура выдвинута министрами финансов стран Евросоюза на заседании во вторник, 9 июля, в Брюсселе. Окончательное решение будет принято на саммите стран Евросоюза в октябре, а до тех пор кандидатуру Лагард еще обсудят в Совете ЕС и с Европарламентом.

Предложение выдвинуть Лагард кандидатом в преемники нынешнему главе ЕЦБ Марио Драги прозвучало на внеочередном саммите ЕС 2 июля. После этого 63-летняя глава Лагард объявила, что она приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. Кристин Лагард возглавила Международный валютный фонд в 2011 году, ее второй срок на этом посту истекает лишь в 2021 году.

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Пост председателя МВФ по традиции занимает европеец, в то время как пост главы Всемирного банка - американец. Срок пребывания на посту главы МВФ - 8 лет, он не может быть продлен. В ходе встречи в Брюсселе 9 июля министры финансов стран ЕС также обсудили вопрос о преемнике Лагард на посту главы МВФ. Согласно сообщениям, этот пост может быть отдан бывшему министру финансов Нидерландов Йеруну Дёйселблуму.

Пятно в биографии

Кристин Лагард сделала блестящую политическую карьеру. В то же время ее биография омрачена судимостью: в 2016 году суд в Париже признал Лагард виновной в том, что в 2008 году в бытность министром финансов Франции она не воспрепятствовала выплате многомиллионной компенсации из государственной казны предпринимателю Бернару Тапи - ярому приверженцу тогдашнего президента страны Николя Саркози.

Тапи угрожал подать в суд, поскольку считал, что тогдашний государственный банк Credit Lyonnais обманул его при продаже пакета акций компании Adidas. В рамках внесудебного соглашения Лагард выплатила ему из государственной кассы 285 млн евро.

Суд в 2016 году признал Лагард виновной по делу о растрате государственных средств, однако решил не налагать на нее штраф и не приговаривать ее к лишению свободы. Кристин Лагард осталась на посту главы МВФ.

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