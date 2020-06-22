 Глава МВД ФРГ Зеехофер не будет подавать заявления на журналистку | Новости из Германии о Германии | DW | 25.06.2020

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Германия

Глава МВД ФРГ Зеехофер не будет подавать заявления на журналистку

Министра возмутила статья колумнистки газеты taz, в которой говорилось, что всем немецким полицейским место на свалке. Вместо полиции Зеехофер обратится в Совет по делам прессы.

Хорст Зеехофер на пресс-конференции

Хорст Зеехофер на пресс-конференции

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на фоне широкой критики отказался от намерения подать заявление на колумнистку газеты taz Хенгаме Ягообифару (Hengameh Yaghoobifarah) из-за статьи "Все копы профнепригодны". В заявлении для прессы, обнародованном в четверг, 25 июня, сообщается, что Зеехофер пригласит на беседу руководство taz, чтобы обсудить с ним воздействие текста, в котором полицейские сравниваются с мусором.

Зеехофер также обратится в Германский совет по делам прессы, который в качестве органа самоуправления СМИ следит за соблюдением этических стандартов в журналистике и рассматривает жалобы. Глава МВД Германии выразил мнение, что в статье колумнистки taz есть слова, которые подпадают под действие уголовного законодательства. В то же время в заявлении Зеехофера уже нет ни слова о намерении подать заявление на эту журналистку.

Скандальная статья о полицейских в Германии

В статье "Все копы профнепригодны" ("All cops are berufsunfähig"), вышедшей 15 июня, Хенгаме Ягообифара рассуждает о том, кем могли бы работать стражи порядка, если бы полицию отменили. "Навскидку мне приходит в голову лишь один подходящий вариант: мусорный полигон. Не в качестве мусорщиков, у которых есть ключи от домов, а на свалке, где они действительно окружены лишь отходами. Среди подобных себе они определенно будут чувствовать себя лучше всего", - написала журналистка.

Эти слова вызвали шквал возмущения, а также дискуссию внутри редакции самой taz. Главный редактор taz Барбара Юнге (Barbara Junge) сослалась на свободу сатиры, а угрозу Зеехофера по поводку подачи заявления назвала "атакой на свободу прессы".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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