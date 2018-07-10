Глава МВД Италии грозит не пустить в порт судно с беженцами

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во вторник, 10 июля, пригрозил не пускать в порты судно итальянской береговой охраны с 66 беженцами на борту. Накануне мигрантов в Средиземном море подобрало судно Vos Thalassa под итальянским флагом.

Несмотря на то, что на сигнал бедствия отреагировала также береговая охрана Ливии, некоторые из спасенных агрессивно выступили против намерения передать их ливийцам. После этого всех беженцев принял на борт корабль итальянской береговой охраны Diciotti.

В свою очередь, итальянский министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил, что корабль будет допущен в одну из гаваней. При этом власти Италии до сих пор не указали экипажу судна его дальнейший маршрут. По мнению Тонинелли, протестующих по прибытии необходимо привлечь к ответственности.

Италия не желает принимать суда с беженцами

В июне Италия объявила о намерении закрыть свои порты для спасательных судов благотворительных организаций. Глава итальянского МВД грозит расширить подобный подход на корабли "международных миссий". Сальвини намерен потребовать соответствующих гарантий от своих коллег на встрече министров внутренних дел стран ЕС, которая пройдет в австрийском Инсбруке 12 июля.

Ранее Италия отказала в доступе в свои воды кораблю немецкой благотворительной организации Lifeline и спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée. Судно Lifeline, на борту которого находились около 230 спасенных в море мигрантов, приняла Мальта, а беженцы с Aquarius были доставлены в Испанию.

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