Глава МВД Италии вновь отказал судну Aquarius в доступе к итальянским портам

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в понедельник, 13 августа, пригрозил не пускать в порты страны судно Aquarius, зафрахтованное организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ". Корабль "может отправляться, куда ему угодно", заявил Сальвини. Он также призвал к борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу.

На борту Aquarius находятся более 140 мигрантов, спасенных в Средиземном море несколькими днями ранее. Корабль "ожидает назначения безопасной гавани", сообщили представители организации в своем микроблоге в Twitter. Мальта также отказала судну в доступе к своим портам. SOS Méditerranée призывает "европейские страны отыскать решение", подчеркнула глава французского отделения организации Софи Бо.

В июне Италия и Мальта уже отказывали Aquarius в доступе к гаваням, что вызвало обеспокоенность Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Корабль с более чем 600 мигрантами приняла Испания. В том же месяце Италия отказалась пустить в свои порты судно немецкой благотворительной организации Lifeline, беженцев с которого позднее приняла Мальта.

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