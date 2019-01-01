Глава МВД Германии настаивает на ужесточении миграционного законодательства

После избиения пьяными соискателями убежища прохожих в баварском городке Амберг представитель правящей в Баварии партии ХСС и германского МВД Зеехофер призывает к изменению существующих законов.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и представитель правящего в Баварии Христианско-социального союза, входящего в блок ХДС/ХСС с партией Ангелы Меркель, призвал к ужесточению миграционного законодательства после избиения четырьмя соискателями убежища прохожих в баварском городе Амберг.
"Такую немотивированную жестокость мы терпеть не намерены", - сказал глава МВД в интервью изданию Bild, опубликованном в среду, 2 января. Когда люди, ходатайствующие об убежище, совершают преступления, они должны покидать страну, а если существующими законами это не предусмотрено, то их нужно изменить, заявил Зеехофер. Он пообещал внести свои предложения на рассмотрение правящей коалиции.
29 декабря четверо пьяных юношей от 17 до 19 лет из Афганистана, Сирии и Ирана напали и нанесли легкие телесные повреждения в общей сложности двенадцати прохожим в районе вокзала и исторического центра города Амберг. При задержании они оказали сопротивление полиции, с 30 декабря молодые люди находятся в СИЗО. Мотивы преступления неизвестны.
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