 Глава крупнейшего банка Дании ушел из-за скандала вокруг отмывания денег | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2018

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Европа

Глава крупнейшего банка Дании ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

В эстонском филиале Danske Bank следствие проверяет подозрительные транзакции на сумму 150 млрд долларов. Речь идет о платежных операциях компаний, связанных с Россией и бывшим СССР.

Вывеска Danske Bank

Глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост в связи со скандалом вокруг отмывания денег через эстонский филиал этого крупнейшего в Дании кредитного учреждения. Борген заявил в среду, 19 сентября, в Копенгагене, что для всех будет лучше, если он уйдет, добавив, что Danske Bank "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии".

Контекст

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Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывании денег. По сообщению американской газеты The Wall Street Journal, следователи изучают подозрительные платежные операции, осуществлявшиеся "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР", на сумму до 150 млрд долларов с 2007 по 2015 годы.

Danske Bank 19 сентября признал, что он не в состоянии предоставить точных данных о количестве подозрительных транзакций, осуществленных неэстонскими клиентами за этот период. Руководство банка, однако, выразило готовность перечислить валовую прибыль от операций с этими клиентами, оцениваемую в 200 млн евро, на счет запланированного фонда борьбы с трансграничной финансовой преступностью.

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    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

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    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости (21.03.2017)

 

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости (21.03.2017)  

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Как россияне отмывали миллиарды в немецком банке - DW Новости  

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