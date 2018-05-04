 Глава комитета Совфеда по обороне заявил о размещении в Крыму ″Искандеров″ и ТУ-22М3 | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2019

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Россия

Глава комитета Совфеда по обороне заявил о размещении в Крыму "Искандеров" и ТУ-22М3

Размещенные в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, утверждает бывший главком ВКС, сенатор Бондарев. Он назвал этот шаг ответом на развертывание ПРО США в Румынии.

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3

Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на авиабазе в Гвардейском дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - приводит слова Бондарева его пресс-служба.

Бывший главнокомандующий российскими ВКС заявил также, что эскадрилья дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев направлена в Крым в ответ на размещение американских ПРО в Румынии. Бондарев утверждает, что "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы".

Власти США настаивают на том, что российские крылатые ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" нарушает заключенный в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В связи с этими нарушениями США приостановили в начале февраля участие в этом договоре, пообещав выйти из него, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД. Россия в ответ также заявила, что прекращает соблюдение этого договора.

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    Автор: Михаил Бушуев


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