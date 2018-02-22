Глава комитета бундестага пригрозил России санкциями за авианалеты в Сирии

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал ввести штрафные меры в отношении Москвы, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб. "Если преступления продолжатся, против России должны быть введены санкции", - заявил он в интервью изданию Bild, которое вышло во вторник, 17 февраля.

Политик входящей в правящую коалицию партии Христианско-демократический союз назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельная бомбардировка мирных жителей российской авиацией является отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву.

Войска Асада при поддержке российской авиации ведут масштабную наступательную операцию в Идлибе. Это последний регион страны, находящийся под контролем джихадистов и повстанцев. В начале февраля Анкара ультимативно потребовала от Дамаска отвести правительственные войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе.

С начала наступления сирийских правительственных войск в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тысяч человек.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:13 Поделиться Шесть лет войны в Сирии: остановить конфликт не удается Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2ZFdF Шесть лет войны в Сирии: страна в руинах, остановить конфликт не удается