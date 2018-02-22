 Глава комитета бундестага пригрозил России санкциями за авианалеты в Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 18.02.2020

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Германия

Глава комитета бундестага пригрозил России санкциями за авианалеты в Сирии

Немецкий политик из партии ХДС Норберт Рёттген осудил "военные преступления" российской авиации в провинции Идлиб. Из района боев уже бежали до миллиона мирных жителей.

Беженцы из Идлиба

Беженцы из Идлиба

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал ввести штрафные меры в отношении Москвы, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб. "Если преступления продолжатся, против России должны быть введены санкции", - заявил он в интервью изданию Bild, которое вышло во вторник, 17 февраля.

Контекст

Наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Идлиб привело к эскалации конфликта с Турцией. Ситуация грозит разрушить хрупкое соглашение между Анкарой и Москвой. (13.02.2020)

С начала наступления войск Башара Асада на северо-западе Сирии оттуда бежали около 900 тысяч человек. Тем не менее сирийский президент не намерен прекращать операцию. (17.02.2020)

Политик входящей в правящую коалицию партии Христианско-демократический союз назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельная бомбардировка мирных жителей российской авиацией является отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву.

Войска Асада при поддержке российской авиации ведут масштабную наступательную операцию в Идлибе. Это последний регион страны, находящийся под контролем джихадистов и повстанцев. В начале февраля Анкара ультимативно потребовала от Дамаска отвести правительственные войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе.

С начала наступления сирийских правительственных войск в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тысяч человек.

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