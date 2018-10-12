 Глава ЕЦБ призвал Италию смягчить тон в бюджетном конфликте с ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 13.10.2018

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Европа

Глава ЕЦБ призвал Италию смягчить тон в бюджетном конфликте с ЕС

Новое правительство в Риме должно прекратить ставить под вопрос общеевропейскую валюту, заявил Марио Драги.

Марио Драги

Марио Драги

В конфликте вокруг бюджетных планов нового итальянского правительства председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал правительство Италии к более сдержанной риторике. В числе прочего власти страны должны прекратить ставить под вопрос общеевропейскую валюту, заявил бывший глава итальянского эмиссионного банка на ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) на Бали в субботу, 13 октября.

По словам итальянского экономиста, экспансивную бюджетную политику в стране с высоким уровнем задолженности будет проводить еще сложнее, если граждане начнут сомневаться в целесообразности евро. Высказывания евроскептиков в Италии уже причинили вред, поэтому "необходимо первым делом смягчить тон", подчеркнул Драги.

Бюджетный план будет представлен 15 октября

Одновременно, говоря о конфликте Италии и ЕС, глава ЕЦБ призвал дождаться представления Еврокомиссии бюджетного плана итальянским правительством, оно должно это сделать до 15 октября. Известны еще не все детали этого плана, указал Драги.

Контекст

В начале октября эксперт по вопросам экономики входящей в коалицию партии "Лига" Клаудио Борги выступил с идеей возвращения Италии к национальной валюте. После крайне негативной реакции финансовых рынков он смягчил свои тезисы.

Конфронтация с Еврокомиссией

Новое правительство Италии приведено к присяге 1 июня. Кабинет министров под председательством Джузеппе Конте сформирован из представителей правой партии евроскептиков "Лига" и протестного популистского "Движения 5 звезд". Правительство Конти выступило с планами повысить уровень новой задолженности, пойдя на конфронтацию с Еврокомиссией, призывающей сокращать расходы. Финансовые рынки обеспокоены курсом итальянских властей и уже отреагировали резким ростом надбавки за риск на итальянские гособлигации.

Кроме того, новое итальянское правительство ужесточило давление на ЕС в миграционном вопросе и пригрозил Евросоюзу заблокировать переговоры по проекту бюджета на 2021-2027 годы, поскольку на уровне ЕС не найдено решения проблемы распределению беженцев.

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    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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