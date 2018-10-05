 Глава Еврокомиссии предупредил об угрозе новой войны на Балканах | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2018

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Европа

Глава Еврокомиссии предупредил об угрозе новой войны на Балканах

Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз помочь западнобалканским странам в их интеграции. Новый план Еврокомиссии допускает вступление в ЕС первого из государств Западных Балкан в 2025 году.

Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер

Реалистичные перспективы вступления западнобалканских государств в Евросоюз являются условием стабильности региона. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в пятницу, 5 октября, в ходе выступления перед австрийским парламентом. Если члены ЕС не отнесутся серьезно к перспективе интеграции Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Македонии, Черногории и Косово, подобное отношение может вызвать новую войну, считает Юнкер.

Контекст

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Провалы российской политики на Балканах абсолютно закономерны. Ведь они - ставки на продажных циников вкупе с нежеланием признавать реальность, считает Константин Эггерт. (19.07.2018)

В то же время балканским странам предстоит "долгий" путь к вступлению, отметил глава Еврокомиссии. По его словам, предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он "недостаточно ярко выражен".

Пограничные конфликты необходимо разрешить

2025 год, который Еврокомиссия ранее назвала вероятной датой вступления в ЕС Сербии и Черногории, является "самым ранним возможным" сроком, добавил Юнкер. Он призвал Евросоюз "заняться" балканскими государствами и "помочь, где это необходимо". Однако до вступления потенциальные члены ЕС должны разрешить все пограничные конфликты друг с другом, подчеркнул глава Еврокомиссии.

Македония получила статус официального кандидата на вступление в Евросоюз в 2005 году, Албания - в 2014 году. Сербия и Черногория, с которыми переговоры о вступлении ведутся с 2014 и 2012 года соответственно, считаются наиболее вероятными кандидатами на прием в ЕС. В начале февраля Еврокомиссия представила план нового широкомасштабного расширения.

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Как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предлагает реформировать ЕС

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    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балканский маршрут"

    До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


Контекст

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

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Куда идет Европа? - DW Новости  

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