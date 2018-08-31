 Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

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Европа

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза.

Abschaffung der Zeitumstellung EU-Kommission befragt Bürger (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время. Об этом Юнкер сказал в пятницу, 31 августа, в эфире немецкого телеканала ZDF, комментируя итоги опроса, в котором подавляющее большинство жителей стран Европейского Союза выступили за отмену перевода стрелок часов. Юнкер заметил, что поставит вопрос на обсуждение в руководстве Еврокомиссии. "Решение будет принято сегодня", - добавил политик.

Контекст

Больше всего проблем с переводом стрелок часов на час вперед в Германии испытывают жители в возрасте 45-59 лет.

В выходные Германия перешла на зимнее время. Россиянам, избавленным от этой мороки, можно позавидовать. Впрочем, у любой медали есть две стороны, считает немецкая газета.

В случае одобрения Еврокомиссией соответствующего предложения, его должны будут утвердить Европарламент и страны-члены ЕС. Поддержка Европарламента считается гарантированной, хотя среди стран единодушия нет, заявил немецкий политик Петер Лизе (Peter Liese). Он отметил, что пока некоторые государства не заявили о своей позиции по этому вопросу, включая Германию.

Официальные результаты голосования об отмене перевода времени еще не обнародованы, однако по неофициальным данным, в нем приняли участие 4,6 миллиона человек, среди которых свыше 80 процентов поддержали переход на единое время. Среди них - большинство выступило за сохранение летнего времени. Согласно тем же неподтвержденным сведениям, около трех миллионов участников опроса были из Германии.

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    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


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