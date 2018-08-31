Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время. Об этом Юнкер сказал в пятницу, 31 августа, в эфире немецкого телеканала ZDF, комментируя итоги опроса, в котором подавляющее большинство жителей стран Европейского Союза выступили за отмену перевода стрелок часов. Юнкер заметил, что поставит вопрос на обсуждение в руководстве Еврокомиссии. "Решение будет принято сегодня", - добавил политик.

В случае одобрения Еврокомиссией соответствующего предложения, его должны будут утвердить Европарламент и страны-члены ЕС. Поддержка Европарламента считается гарантированной, хотя среди стран единодушия нет, заявил немецкий политик Петер Лизе (Peter Liese). Он отметил, что пока некоторые государства не заявили о своей позиции по этому вопросу, включая Германию.

Официальные результаты голосования об отмене перевода времени еще не обнародованы, однако по неофициальным данным, в нем приняли участие 4,6 миллиона человек, среди которых свыше 80 процентов поддержали переход на единое время. Среди них - большинство выступило за сохранение летнего времени. Согласно тем же неподтвержденным сведениям, около трех миллионов участников опроса были из Германии.

Смотрите также:

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitumstellung: переводим время Собственно время нам неподвластно, но два раза в год наступает момент для "Zeitumstellung", что означает "перевод часов". В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре - обратно на стандартное время, действующее на данной территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными оспаривается.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitschrift: на злобу дня Немецкое сложное слово "журнал" состоит из двух слов: "время" и "письменный текст". Даже если в журнале одни фотографии - все равно этот "шрифт" должен идти в ногу со временем. "Zeitung", то есть "газета", тоже имеет в своем составе корень "время" и происходит от слова, обозначавшего в древности "новость".

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgeist: идейная сущность эпохи "Дух времени" - интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этого понятия, ведущего свою историю со второй половины 18-го века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках "цайтгайст" используется как иностранное заимствование.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Mahlzeit: время обедать Слово, которое буквально переводится как "время приема пищи", широко используется в обеденное время в качестве пожелания приятного аппетита или просто приветствия среди знакомых или коллег в корпоративных столовых. Первоначально это пожелание, которое воспринимается скорее как напоминание, было частью библейской цитаты, но из-за лени человеческой в ходу осталось всего лишь одно слово.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Hochzeit: незабываемый апогей Для одних - самый счастливый день в жизни, для других - главный повод для развода. Во всяком случае, высокий уровень адреналина во время заключения брака гарантирован для всех участников этой церемонии.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Sauregurkenzeit: огуречный сезон Выражение "время соленых огурцов" использовалось в 18-м веке для обозначения периодов нехватки продуктов питания, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное каникулами и отпусками.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgenosse: Современник Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgefühl: ощущение времени Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута в бездействии воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет его ход, о его существовании заставляют позабыть поглощающие полностью внимание события. Время можно растягивать, его можно сжимать. И только внутренние часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". По-немецки емко - "Zeitgefühl". Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина

