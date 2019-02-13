 Глава Госдепартамента подверг критике ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2019

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Мир

Глава Госдепартамента подверг критике "Северный поток-2"

"Северный поток-2" связан с "колоссальными" угрозами для энергетической безопасности Европы, считает Майк Помпео. Опасения США разделяет и Польша, которая также критикует строительство газопровода.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Варшаве

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Варшаве

В ходе своего визита в Польшу госсекретарь США Майк Помпео подверг критике строительство газопровода "Северный поток-2". "Америка сделает все, что в ее силах, для того чтобы безопасность Европы в принятии решений по энергетике стояла на первом месте", - заявил Помпео во вторник, 12 февраля, в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

По словам госсекретаря, газопровод "переправляет деньги в Россию деньги" и в конце концов "причиняет боль Европе". Кроме того, проект связан с "колоссальными" угрозами для безопасности, считает Майк Помпео. В свою очередь, Чапутович поддержал точку зрения своего коллеги. "Мы разделяем мнение о том, что проект "Северный поток-2" не служит целям энергетической безопасности Европы. Мы считаем его неудачным проектом, который даже вредит энергетической безопасности на континенте", - подчеркнул глава польского МИДа.

ФРГ будет закупать больше сжиженного газа в США

Одновременно в Берлине прошла германо-американская конференция, посвященная развитию рынка сжиженного газа в Германии. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) обсудил с заместителем министра энергетики США Дэном Брулеттом вопросы снабжения Германии газом в среднесрочной перспективе. Германия намерена в будущем импортировать больше сжиженного газа из США,отметил Альтмайер. Брулетт, в свою очередь, пообещал, что Вашигтон сделает цены на топливо "вполне конкурентоспособными на мировом рынке".

Контекст

Противостояние Меркель и Макрона вокруг проекта "Газпрома" длилось менее суток. Победа канцлера выгодна Германии, еще больше - России, а заодно и Болгарии, считает Андрей Гурков. (11.02.2019)

На германо-американской конференции в Берлине речь шла о поставках сжиженного газа из США в Германию. Правительство ФРГ намерено форсировать строительство терминалов для приема танкеров с СПГ. (12.02.2019)

Оба политика отвергли подозрения в том, что сжиженный газ будут покупать лишь в обмен на готовность Вашингтона смириться с "Северным потоком-2". "Нет, никакой сделки нет, - заявил Альтмайер. - Германия сама по себе заинтересована в диверсификации импорта газа".

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину. Ряд европейских стран, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.

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    Автор: Андрей Гурков


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