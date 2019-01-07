Глава Всемирного банка уходит в отставку

Президент Всемирного банка (ВБ) американец Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института в понедельник, 7 января.
"Для меня было большой честью возглавлять это замечательное учреждение", - приводятся в сообщении слова Кима. По его мнению, сейчас, в условиях роста числа бедных во всем мире и ухудшения климата, как никогда, важна работа Всемирного банка.
Ким возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 году его переизбрали на второй пятилетний срок. Он был известен как активный реформатор организации, указывает агентство dpa. Ким увольняется по собственному желанию, это его "личное решение", пишет газета The Guardian со ссылкой на источники, близкие к Всемирному банку.
Всемирным банком традиционно руководит представитель США
С момента основания ВБ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал представитель США, в то время, как главой другой крупнейшей международной финансовой организации - Международного валютного фонда - также традиционно становился европеец. Всемирный банк занимается, прежде всего, финансированием проектов, направленных на борьбу с бедностью и ликвидацию причин ее возникновения.
США являются основными инвесторами проектов Всемирного банка. Деятельность этой организации неоднократно подвергалась критике со стороны Дональда Трампа, предлагавшего сократить американские отчисления на его работу. Неожиданная отставка Кима, как отмечает издание The Wall Street Journal, спровоцирует начало борьбы между администрацией Трампа и критиками контроля США за Всемирным банком, крупнейшим в мире институтом финансирования развития.
Исполняющей обязанности президента станет - главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Она с перерывами работала в ВБ с 1993 года. В 2010-2017 годах Георгиева была вице-президентом по бюджету и кадровым вопросам в Евросоюзе.
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Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман