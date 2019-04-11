Глава военного совета Судана ушел в отставку

Глава военного совета Судана Авад бен Ауф в ночь на субботу, 13 апреля, объявил, что уходит в отставку и что своим преемником на этой должности он назначил генерала Абделя Фаттаха Абдулрахмана. Это произошло на следующий день после смещения с поста многолетнего президента Судана Омара аль-Башира, в результате военного путча. Члены военного совета объявили, что вскоре передадут власть гражданскому правительству. Между тем во время последних демонстраций, согласно официальным данным, погибли не менее 16 человек, в которых случайно попали пули полицейских. За последние два дня точно таким же случайным образом были ранены 20 человек.

Ранее сообщалось, что переходный период продлится два года, в это время страной будет управлять военный совет во главе с Авадом бен Ауфом. Руководители акций протеста, направленных против 75-летнего аль-Башира, не приняли новую власть и призвали к дальнейшему сопротивлению. В столице страны Хартуме 12 апреля прошли многотысячные демонстрации, их участники требовали сформировать гражданское переходное правительство. После этого бен Ауф объявил о своей отставке. Свой пост покинул и его заместитель, глава генштаба Камал Абдельмаруф. Отставка Авада бен Ауфа была воспринята протестующими как победа, но они обратились к Абдулрахману с требование передать власть переходному правительству. В ином случае в стране продолжится "сидячая забастовка".

Переходный период в Судане может быть сокращен

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании обсудил ситуацию в Судане, однако после часовых консультаций отказался от заявления, поскольку речь идет о "внутреннем деле" страны. Представитель Судана Ясир Абдельсалам заверил членом Совбеза, что военный совет будет удовлетворен тем, что станет "гарантом гражданского правительства". При этом двухлетний переходный период может быть сокращен, заявил Абдельсалам.

Массовые протесты против аль-Башира начались в декабре прошлого года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре их гнев оказался направлен против правящего страной авторитарного президента. Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Сейчас он находится под домашним арестом. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут аль-Башира МУСу.

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