 Глава британских лейбористов извинился за антисемитские высказывания в партии | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2018

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Европа

Глава британских лейбористов извинился за антисемитские высказывания в партии

Джереми Корбин заявил о необходимости принять все меры для обеспечения "безопасности еврейского сообщества и его культуры" и признал, что в партии недостаточно быстрое реагировали на антисемитские высказывания.

Джереми Корбин

Джереми Корбин

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин публично извинился за антисемитские высказывания в своей партии. "В Лейбористской партии нет места антисемитизму. Мы должны навсегда изгнать его", - заявил политик в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 5 августа.

Контекст

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это. (31.07.2018)

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Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях, говорится в исследовании Технического университета в Берлине. Ежедневно в интернете появляются тысячи антисемитских высказываний. (18.07.2018)

По мнению Корбина, необходимо принять все меры для обеспечения "безопасности еврейского сообщества и его культуры". Кроме того, для "борьбы с неравенством и предрассудками в обществе и создания более справедливой страны" требуется "поддерживать диалог", уверен политик.

Лидер лейбористов признал недостаточно быстрое рассмотрение жалоб на антисемитские высказывания, большинство из которых были выявлены в интернете. Число подобных обращений составляет менее 0,1 процента от общего количества членов партии, отметил Корбин. Однако оно все равно слишком велико, подчеркнул он. На 2018 год в Лейбористской партии состоят более 500 тысяч человек.

Ранее заместитель Корбина Том Уотсон призвал партию принять признанное международным сообществом определение антисемитизма, которое было предложено Международным альянсом в память о Холокосте.

При этом лидер лейбористов неоднократно осуждал действия Израиля в отношении палестинцев. В июне Корбин заявил о намерении признать государством Палестинскую национальную автономию.

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