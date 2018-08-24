Глава Ассоциации футбола Палестины опротестует свою дисквалификацию

Глава Ассоциации футбола Палестины Джибриль Раджуб заявил в субботу, 25 августа, что опротестует решение Международной федерации футбольных ассоциации (ФИФА) по поводу его 12-месячной дисквалификации. Для этой цели будут "использованы любые возможности", приводит его слова агентство dpa.

Днем ранее ФИФА обвинило Раджуба в подстрекательстве к ненависти и насилию и кроме дисквалификации оштрафовало функционера на 20 тыс швейцарских франков (примерно 17,5 тыс евро). В течение года он не имеет права посещать футбольные игры как официальное лицо, а также участвовать в мероприятиях со СМИ на стадионах и в их окрестностях в дни матчей.

Призывал сжигать футболки и плакаты Лионеля Месси

Ассоциация футбола Палестины назвала это решение "непропорциональным и абсурдным", базирующимся на недостаточных доказательствах. В свою очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан приветствовал решение ФИФА, отметив, что Раджуб "неоднократно использовал угрозы и подстрекательство к террору для достижения своих политических целей". Израиль призвал Международный олимпийский комитет также дисквалифицировать Раджиба, который ко всему прочему возглавляет и Национальный олимпийский комитет Палестины.

Раджуб наказан за призыв к фанатам сжигать футболки и фотографии Лионеля Месси накануне запланированного на 9 июня товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины. Поединок, который должен был пройти в Иерусалиме, был в итоге отменен по соображениям безопасности. Как заявило посольство Израиля в Аргентине, "После угроз убийства, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность и не захотели выходить на матч".

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