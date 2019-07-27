Глава "Агоры" обещает задержанным в Москве адвокатскую поддержку в ЕСПЧ

Задержанные участники акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму получат адвокатскую поддержку при подаче жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Об этом руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщает в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 июля.

По его словам, "Агора" ведет в ЕСПЧ свыше 400 дел участников протестов. Эта тема с 2017 года входит в число самых массовых по числу жалоб в Страсбург, подчеркнул Чиков.

Массовые задержания на акции в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Полицейские действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. По данным правозащитного сайта "ОВД-Инфо", общее количество задержанных составило 1388 человек, которых распределили по 70 отделениям полиции. Столичная полиция называет цифру в 1074 человека. По данным "Агоры", московские ОВД рассчитаны на прием максимально около 1500 задержанных.

Руководитель "Агоры" назвал акцию рекордной по числу задержанных за время своих наблюдений. По словам Чикова, адвокаты охватили около 40 ОВД, при этом "очень много времени тратили на допуск к задержанным". Защитникам по "2-3 часа приходилось стоять перед воротами, на КПП, в дежурной части", подчеркнул он.

В ходе задержаний пострадали несколько десятков человек. При этом врачи "штатно приезжали", а полиция "в целом не препятствовала работе медиков", добавил Чиков.

Совет по правам человека представит Путину доклад о протестах

Между тем глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов раскритиковал поведение силовиков в ходе московской акции, особо выделив "очень грубые" действия полицейских. При этом Федотов выразил недовольство и действиями лидеров оппозиции. По мнению главы СПЧ, предложение муниципального депутата Ильи Яшина провести еще один митинг является "путем в никуда". Михаил Федотов заявил, что СПЧ подготовит и представит Владимиру Путину специальный доклад о событиях в Москве 27 июля.

Массовые задержания осудили в посольстве США в России, а также в Европейском Союзе.

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