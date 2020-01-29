Гитлер и Сталин: немецкие историки о заявлении Кравчука

Российские СМИ на все лады комментируют высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались до начала Второй мировой войны и лично договаривались о том, как будут в дальнейшем развиваться события. В интервью DW Кравчук пояснил, что "читал об этом в прессе". Мы решили обратиться за комментариями к немецким историкам. Известно ли им что-либо о секретной встрече лидеров СССР и "третьего рейха"? Ниже приводим их ответы.
Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета: "Нет никаких документальных подтверждений тому, что Гитлер со Сталиным когда-либо встречались. Где бы то ни было. Они никогда не встречались. И вообще Гитлер всегда старательно избегал этой встречи. Потому что Советский Союз и Сталин для национал-социалистов были главными врагами. Для немцев Советский Союз был военным противником, а большевизм - главной целью идеологического противостояния. Советский Союз представлялся им территорией, которую надо было завоевать. И если бы где-то появились фотографии, на которых Гитлер и Сталин были бы запечатлены вместе, это было бы сторонниками Гитлера воспринято весьма негативно. Поэтому и пакт, который еще называют "пактом Гитлера-Сталина", подписывали в августе 1939 года Риббентроп и Молотов, а не Сталин и Гитлер".
Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina) - доктор исторических наук, преподаватель и научный сотрудник Боннского университета: "Тезис о том, что Гитлер и Сталин лично встречались в 1939 году во Львове, исторически не верен и не подтверждается никакими источниками. В 1990-х действительно курсировал слух об этом, что нашло отражение в статье "Комсомольской правды", цитировавшей письмо шефа ФБР Гувера, написанное в 1940 году. Невозможно себе представить, что об источниках и сведениях такого рода ничего не стало бы известно историкам. Широко известно, что 17 сентября 1939 года Красная армия перешла границу с Польшей, чтобы отстоять свои территориальные интересы. И 28 сентября 1939 года территориальный раздел страны был завершен подписанием договора о дружбе и границе между Германией и СССР".
Как говорит Екатерина Махотина, историков в наши дни возмущает вольная интерпретация исторических событий в угоду сиюминутным политическим задачам: "Сегодняшняя общественная дискуссия о Второй мировой войне полна мифов и часто отталкивается от высказваний политиков, извращающих историю. Политикам дела нет до исторических фактов, им важны эмоции и четкое разделение на "жертв" и "преступников". Сегодня политики стремятся не к сближению народов, а к их разделению. Обвинение одних и оправдание других создает основу для развития конфликтов".
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Подписание
Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
Молотов и Гитлер
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
Предыстория
Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
Результаты
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
Начало Второй мировой
Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.
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Раздел Польши
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
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Город-символ
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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба
Чем кончилась дружба
После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.
Автор: Дарья Брянцева