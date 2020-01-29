Гитлер и Сталин: немецкие историки о заявлении Кравчука

Российские СМИ на все лады комментируют высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались до начала Второй мировой войны и лично договаривались о том, как будут в дальнейшем развиваться события. В интервью DW Кравчук пояснил, что "читал об этом в прессе". Мы решили обратиться за комментариями к немецким историкам. Известно ли им что-либо о секретной встрече лидеров СССР и "третьего рейха"? Ниже приводим их ответы.

Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета: "Нет никаких документальных подтверждений тому, что Гитлер со Сталиным когда-либо встречались. Где бы то ни было. Они никогда не встречались. И вообще Гитлер всегда старательно избегал этой встречи. Потому что Советский Союз и Сталин для национал-социалистов были главными врагами. Для немцев Советский Союз был военным противником, а большевизм - главной целью идеологического противостояния. Советский Союз представлялся им территорией, которую надо было завоевать. И если бы где-то появились фотографии, на которых Гитлер и Сталин были бы запечатлены вместе, это было бы сторонниками Гитлера воспринято весьма негативно. Поэтому и пакт, который еще называют "пактом Гитлера-Сталина", подписывали в августе 1939 года Риббентроп и Молотов, а не Сталин и Гитлер".

Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina) - доктор исторических наук, преподаватель и научный сотрудник Боннского университета: "Тезис о том, что Гитлер и Сталин лично встречались в 1939 году во Львове, исторически не верен и не подтверждается никакими источниками. В 1990-х действительно курсировал слух об этом, что нашло отражение в статье "Комсомольской правды", цитировавшей письмо шефа ФБР Гувера, написанное в 1940 году. Невозможно себе представить, что об источниках и сведениях такого рода ничего не стало бы известно историкам. Широко известно, что 17 сентября 1939 года Красная армия перешла границу с Польшей, чтобы отстоять свои территориальные интересы. И 28 сентября 1939 года территориальный раздел страны был завершен подписанием договора о дружбе и границе между Германией и СССР".

Как говорит Екатерина Махотина, историков в наши дни возмущает вольная интерпретация исторических событий в угоду сиюминутным политическим задачам: "Сегодняшняя общественная дискуссия о Второй мировой войне полна мифов и часто отталкивается от высказваний политиков, извращающих историю. Политикам дела нет до исторических фактов, им важны эмоции и четкое разделение на "жертв" и "преступников". Сегодня политики стремятся не к сближению народов, а к их разделению. Обвинение одних и оправдание других создает основу для развития конфликтов".

Смотрите также: