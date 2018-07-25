Гитлер и Вагнер: можно ли отделить музыку от политики?

25 июля стартует музыкальный фестиваль в Байройте - одно из главных событий культурной жизни Германии. В этот маленький город в Верхней Франконии стремится хоть раз в жизни попасть каждый ценитель творчества Рихарда Вагнера (Richard Wagner) - выдающегося немецкого композитора, оказавшего огромное влияние на развитие оперного искусства во всем мире.

При этом каждый, кто попадает в Байройт, окунается не только в атмосферу музыкального праздника, но и знакомится с историей этого города, сыгравшего немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма. Собственно, всем давно уже известно, что Рихард Вагнер был антисемитом, как известно и то, как высоко творчество композитора ценил Адольф Гитлер. В связи с участившимися в наши дни случаями проявления антисемитизма в Германии эти аспекты, конечно, сложно оставить без внимания. За комментариями мы обратились к экспертам.

DW: Рихард Вагнер был антисемитом. Или у кого-то есть еще на этот счет сомнения?

Дирижер Герман Леви

Рик Фулкер, музыкальный обозреватель DW: Сомнений нет, однако Вагнер порой сам себе противоречил, говоря о евреях то как о "врагах", то как о "лучших из нас". А в 1882 году в Байройте он на премьере своего "Парсифаля" поставил за дирижерский пульт Германа Леви (Hermann Levi).

Д-р Свен Фридрих, директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте (Dr. Sven Friedrich): Вагнер был антисемитом, безоговорочно. И одна из его сомнительных "заслуг" состоит в том, что он латентный антисемитизм, свойственный тогдашнему обществу, не только вывел на свет, но и довел до уровня идеологии. Антисемитизм стал нормой в светском обществе, среди людей культурных, образованных. При этом Вагнер был антисемитом в теории, на практике же у него были евреи среди друзей и коллег и он пользовался их "услугами", если они были ему полезны.

Д-р Александер Шмидт, научный сотрудник Информационного центра "Территория съездов НСДАП" в Нюрнберге (Dr. Alexander Schmidt): Есть достаточно доказательств, причем письменных. Вагнер уже в середине XIX века проявил себя как публицист с очевидными антисемитскими убеждениями.

DW: В Израиле на исполнение музыки Вагнера наложено неофициальное табу. Негативное отношение к композитору базируется как на его собственных высказываниях, так и на том факте, что его музыку почитал Гитлер. Можно ли назвать Вагнера "вечным заложником" Гитлера?

Рихард Вагнер, фотография 1868 года

Рик Фулкер: Барри Коски, поставивший в 2017 году в Байройте"Нюрнбергских мейстерзингеров", говорит, что "Вагнер все еще сидит на скамье подсудимых". И освободиться ему вряд ли когда-либо удастся. При этом в его музыкальном наследии эксперты антисемитских тенденций не усматривают. Понятно также, что никаких связей с нацистами у Вагнера быть не могло, поскольку умер он за 50 лет до того, как они пришли к власти. Зато его вдова активно проявляла свой антисемитизм в Байройте, увольняя музыкантов-евреев. А идеи зятя Вагнера, Хьюстона Стюарта Чемберлена, фактически легли в основу расовой доктрины национал-социализма. В свою очередь невестка композитора Винифред Вагнер (Winifred Wagner) считала себя близкой подругой Гитлера и стала членом НСДАП в середине 1920-х годов. Байройт вообще был рассадником расистских идей. Гитлер очень охотно приезжал сюда - пообщаться с близкими по духу людьми и послушать оперы любимого композитора.

Свен Фридрих: Гитлеру нравилась музыка Вагнера, ему близка была эстетика Вагнера, его вдохновляло стремление Вагнера воплотить в Байройте идею о гезамткунстверке - всеобъемлющем произведении искусства. При этом, как ни странно, антисемитские воззрения Вагнера Гитлер практически не воспринимал, они были ему неинтересны. Ясно одно: мы не можем воспринимать Вагнера как явление культуры XIX века, мы всегда будем смотреть на него через призму "третьего рейха". Отделить Вагнера от "третьего рейха" и "третий рейх" от Вагнера уже не представляется возможным.

"Нюрнбергские мейстерзингеры", Байройт, 2017 год. Сцена из постановки Барри Коски

DW: В Байройте дирижировали известнейшие музыканты еврейского происхождения, в частности - израильтянин Даниэль Баренбойм. В прошлом году "Нюрнбергских мейстерзингеров" здесь поставил Барри Коски. В этом сезоне "Лоэнгрина" ставит Ювал Шарон… Руководство фестиваля таким образом "работает над ошибками"? Ведь в свое время музыкантов-евреев отсюда выгоняли…

"Лоэнгрин" Ювала Шарона откроет Байройтский фестиваль в этом году

Свен Фридрих: В Байройт сейчас приглашают людей не потому, что они евреи, арабы, поляки или русские. Сюда приглашают тех, у кого есть идеи, связанные с творчеством Вагнера. Антисемитизма в публицистике Вагнера, конечно, не стало меньше после того, как Барри Коски инсценировал "Мейстерзингеров", а Шарон - "Лоэнгрина". Этот антисемитизм никуда не денется.

Александер Шмидт: Мне кажется, это важно. Режиссерам с еврейскими корнями, возможно, интересно показать публике свое понимание личности Вагнера и того, кем и в каких целях его музыка использовалась после его смерти. Было бы в корне неверным запрещать его музыку. Гораздо правильнее - сознательно продолжать играть ее, зная всю подноготную.

Рик Фулкер: Среди дирижеров, специализирующихся на Вагнере, - много евреев. И речь в данном случае идет не только о Байройте. Да и среди поклонников музыки Вагнера всегда было много людей с еврейскими корнями, даже во время и после Второй мировой войны.

DW: Из года в год свой отпуск федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) начинает с посещения премьерной постановки в Байройте. Стоит ли в этом году опасаться каких-то провокаций? Ведь нападения на евреев действительно участились, и популистытеоретически могут использовать посещение канцлером фестиваля музыки Вагнерав своих неблаговидных целях…

Рик Фулкер: Не думаю, что стоит ожидать каких-либо провокационных действий. До сих пор ничего подобного на фестивале замечено не было.

Свен Фридрих:Если говорить конкретно о госпоже Меркель, то она всегда подчеркивает тот факт, что в Байройт она приезжает исключительно как частное лицо. Для нее Байройт - не площадка для политических заявлений, а место отдыха и возможность получить удовольствие от встречи с прекрасным.

Александер Шмидт: История фестиваля в Байройте не сводится только к периоду национал-социализма. И я бы никогда не обвинил в антисемитизме ни одного гостя фестиваля. Да, Вагнер был антисемитом, но нельзя все сводить только к этому. Конечно, это не значит, что данный факт надо замалчивать. Об антисемитизме композитора можно и нужно говорить в ходе дискуссий или вплетать эту тему в канву постановок.

DW: Сможет ли Байройт когда-нибудь "очиститься" от коричневых пятен на своей биографии? И возможно ли отделить Вагнера от Гитлера?

Александер Шмидт: Освободиться от прошлого нельзя. И это хорошо! Потому что только в ходе дискуссии о прошлом можно сделать выводы, которые определят поведение людей в будущем. Я родился и вырос в Нюрнберге, и мой родной город всегда в сознании людей будет ассоциироваться с национал-социализмом, потому что здесь проходили съезды НСДАП, потому что здесь судили лидеров "третьего рейха" в 1945-46 годах. И с этим городу приходится сталкиваться ежедневно и на каждом шагу. Та же ситуация с Байройтом.

Свен Фридрих:Вагнера нельзя вычленить из исторического контекста. А Байройтский фестиваль сыграл свою роль в истории развития и утверждения нацистской идеологии - в частности, как инструмент пропаганды. Это невозможно затушевать, закрасить, стереть. Это - исторические факты. Речь не о том, чтобы избавиться от прошлого. Речь о том, чтобы научиться его адекватно воспринимать и правильно с ним обходиться. В Германии долгое время после войны пытались отрицать определенные исторические факты. Если мы научимся сознательной конфронтации с собственной историей, сможем объективно оценивать те или иные события и делать выводы из собственных ошибок, то мы сможем позволить себе просто наслаждаться "Парсифалем"! И нам не будет стыдно от этого!

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Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

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Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева





Музей Вагнера в Байройте

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Путь к дому Во главу угла была поставлена точная реконструкция всего ареала легендарной виллы "Ванфрид", в которой Вагнер провел последние восемь лет своей жизни. Аллея, ведущая к вилле, расширена и сегодня выглядит, как при жизни Вагнера. Слева от виллы - дом Зигфрида Вагнера, справа - новое музейное здание.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Меценат Людвиг Второй Подарив Вагнеру дом, Людвиг Второй преподнес ему и собственный бюст. Он установлен перед домом.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Салон Здесь Вагнер принимал гостей, среди которых были монархи, министры, знаменитые коллеги по музыкальному цеху (среди последних – участник "Могучей кучки" Цезарь Кюи). В центре – рояль, на котором играли Лист и Вагнер.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Парадный рояль Инструмент был преподнесен композитору американским отделением фирмы "Стейнвей и сыновья" к открытию первого Байройтского фестиваля в 1876 году.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Любимый рояль Впрочем, сам Вагнер отдавал предпочтение старому роялю французской фирмы "Эрар", который называл "своим соавтором". После смерти композитора рояль поставили в "лиловый салон" его вдовы Козимы, урожденной Лист. На рояле - портреты отца (слева) и мужа Козимы.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Реставрация и реконструкция Реставрация лепнины, реконструкция стен, воссоздание интерьеров, команда проекта "Новый музей Рихарда Вагнера в Байройте" проделала поистине титаническую работу.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Вкус композитора и стиль эпохи Вагнер лично занимался обстановкой своего дома и был тут очень требователен. Его выбор можно порою назвать кричащим, но не безвкусным, - как, скажем, эти воссозданные реставраторами оригинальные обои на шелковой основе.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Дом Зигфрида Вагнера Трудно себе представить, что это выдающееся здание с его уникальными интерьерами и страшной историей было до открытия нового музея недоступно для посетителей.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Почти семейный портрет Винифред Вагнер (слева) с другом юности Адольфом Гитлером и старшим сыном Виландом (Wieland Wagner). На заднем плане - второй сын Вольфганг (Wolfgang Wagner). Невестка Вагнера была фанатичной поклонницей национал-социализма. Именно на присланной ею в тюрьму бумаге Гитлер писал "Mein Kampf". Кстати, это название - "Моя борьба" - парафраз названия автобиографии Вагнера "Моя жизнь".

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Модель театра Эта модель легендарного фестивального театра (Festspielhaus), где и сегодня проходят спектакли фестиваля, принадлежала Рихарду Вагнеру.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Свидетели былого Костюмы постановок прошлого много говорят о взгляде на Вагнера и его музыку. Вместе с оригинальными декорациями, реквизитами и другими экспонатами они выставлены в новом корпусе музея.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Слезы фанатов На этой изящной кушетке Вагнер умер в Венеции 13 февраля 1883 года. Экспонат пришлось защитить стеклом, потому что фанаты композитора норовят падать перед ним на колени и поливать слезами. Это привело в полную негодность обивку.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Могила возле дома В глубине сада под массивной мраморной плитой без надписи покоится прах великого композитора. Решение хоронить Вагнера в саду жилого дома, а не в освященной земле, в свое время вызвало пересуды. Кое-кто острил, что вдова композитора хотела, чтобы ее муж и после смерти оставался "под присмотром". Автор: Анастасия Буцко

