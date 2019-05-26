Гитанас Науседа: выборы в Литве выиграл финансист и крепкий семьянин

Гитанас Науседа - энергичный седовласый мужчина - c триумфальной улыбкой смотрит со сцены перед президентским дворцом в центре Вильнюса на людей, собравшихся поздравить его с победой на выборах. Сегодня - 26 мая - его вечер, он получил 65,86% голосов избирателей, победил свою соперницу Ингриду Шимоните и вскоре займет пост президента Литвы.

Взгляды Науседа на экономику сформировались в ФРГ

Будущий экономист, политик и президент родился в 1964 году в Клайпеде. В начале 90-ых на старте своей карьеры Науседа проходил практику на Мангеймском университете в Германии, а затем стажировался в бундестаге в Бонне. Именно в ФРГ, как утверждает Науседа, окончательно сформировались его взгляды.

"Во время учебы в университете в Литве (Науседа закончил его в 1987 году. - Ред.), я думал, что, быть может, можно искать третий путь, путь государственного социализма, вводя определенные элементы конкуренции. Но когда я приехал в Западную Германию, я увидел витрины, счастливых, раскованных людей, я сразу понял, что социализм как доктрина нежизнеспособен. И понял, что социализм никогда не будет жизнеспособным, как его не улучшай", - рассказывал в одном из своих интервью литовским СМИ Гитанас Науседа.

Вскоре после возвращения Науседы из Германии в Литву в 1994 году начался его медленный, но верный рост по карьерной лестнице. Через два года он занял пост директора департамента денежно-кредитной политики Банка Литвы, затем получил в банке место члена правления. В 2004 году Гитанас Науседа стал советником литовского президента Валдаса Адамкуса, а с 2008 года по сентябрь прошлого года, пока не объявил о своем участии в выборах, являлся советником руководства и главным экономистом скандинавского SEB Bank в Литве.

Ингрида Шимоните была соперницей Науседы на выборах 2019 года

Президент Литвы: центристские взгляды с правым уклоном

Хотя у жителей Литвы Науседа ассоциируется прежде всего с миром больших финансов и бизнеса, одновременно он является примером того, как можно сделать карьеру, опираясь исключительно на свои силы.

Кроме того, во время своей избирательной кампании будущий президент сумел привлечь на свою сторону потенциальных избирателей из самых разных слоев общества, как в городах, так и в сельской местности - с самыми разными политическими взглядами, от правых до левых. Его предвыборные обещания: создание благосостояния в стране, уменьшение социального неравенства, пенсионная реформа и укрепление среднего класса. Помимо этого, Науседа позиционирует себя в качестве крепкого семьянина и критически относится к вопросу однополых браков, легализации марихуаны, чересчур открытой миграционной политике.

Науседа утверждает, что он придерживается центристских взглядов с правым уклоном. По мнению политологов, с которыми побеседовала DW, "на руку" политику сыграл его отказ от помощи политических партий и участие в выборах в качестве независимого кандидата. Именно благодаря этому он оказался привлекательной кандидатурой для многих избирателей, в том числе сторонников тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. При этом, ожидания избирателей, что президент выполнит свои обещания создать социально ориентированную экономику, могут оказаться невыполненными, так как в Литве гораздо большее влияние на внутреннюю политику страны оказывает правительство и парламент.

Какие будут отношения Вильнюса с Минском и Москвой?

Гитанас Науседа утверждает, что он заинтересован в налаживании "очень дружественных" отношений с Республикой Беларусь и не исключает возможность общения с Минском на высшем уровне. Помимо этого, политик отмечает, что поддержал бы усилия Беларуси стать независимой от России, в адрес которой Науседа неоднократно критически высказывался во время своей избирательной кампании и называл ее "агрессивной".

Однако накануне решающего голосования тон Науседы при обсуждении этого вопроса несколько изменился. "Слишком жесткая риторика (в адрес России. - Ред.) - это не выход. Мы не можем наглухо закрыть окна с соседями и прекратить дипломатические, культурные и экономические связи", - заявил он. Свой первый иностранный визит новоизбранный президент намеревается нанести в Польшу, объясняя это интересами Литвы в укреплении с Варшавой экономического и военного сотрудничества.

За НАТО и рост расходов Литвы на оборону

"Я за Евросоюз как конфедерацию. Литве следовало бы высказаться против отмены права вето при решении вопросов налоговой политики", - таким видит будущее Европы новый литовский президент. Помимо этого, политик поддерживает североатлантический альянс и повышение расходов на оборону страны: "нам следуем укреплять НАТО не только риторикой, но и брать на себя обязательства, поэтому процент расходов на оборону от ВВП не является просто статистической величиной", - говорит Науседа.

Он также позитивно относится к экономическому сотрудничеству с Китаем, но призывает понимать, что китайские инвестиции в текстильную или мебельную промышленность это одно, а в инфраструктуру или информационные технологии - другое. "В первом случае я "за", во втором случае инвестиции должны проходить фильтр ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности", - считает избранный президент.

Что касается семейной жизни, то политик женат и воспитывает двух дочерей. 26-летняя Гедайле учится сейчас в магистратуре в Бельгии, она будет архитектором - а 23-летняя Угне, которая проходит стаж в Парижском университете Сен-Дени, с осени начнет учебу в магистратуре в Южной Корее.

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