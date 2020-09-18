Гиперзвуковые ракеты - любимая игрушка Путина?

Российская политика в карикатурах

Разгон протестов в Москве: что сказал бы Пушкин?

Протесты против поправок в Конституцию РФ традиционно прошли в Москве у памятника Пушкину. Как обычно, участников задерживал ОМОН. Сергей Елкин о том, что сказал бы на это великий русский поэт.