Гиперзвуковые ракеты - любимая игрушка Путина?

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Владимир Путин заявил, что российское оружие по мощи, скорости и точности превосходит все остальное оружие в мире. Сергей Елкин о том, почему это так важно для президента России.
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Автор: Сергей Елкин
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