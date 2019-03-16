Гессенская королева спаржи (фото)

Вайтерштадт • "Ее Овощное Величество" (Die Königin der Gemüse) - так немцы называют спаржу. У этой венценосной особы, произрастающей на длинных аккуратных грядках в разных регионах, конечно же, есть свои официальные представительницы - например, гессенская королева спаржи Роня I.

В Германии как раз постепенно начинается основной сезон сбора нынешнего урожая. Продолжается он традиционно до 24 июня - намного дольше срезать побеги нельзя, так как иначе растение не успеет развиться и окрепнуть до первых осенних заморозков.

Поле спаржи в окрестностях бранденбургского города Белиц

Килограмм спаржи стоит сейчас от шести до десяти евро - в зависимости от категории (толщины, цвета и формы). Самая дорогая спаржа в торговле - класса экстра. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

Сбор урожая спаржи в Гессене

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего их находится в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов - выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

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Как приготовить спаржу?

Спаржа: рецепты из Германии Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

Спаржа: рецепты из Германии Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

Спаржа: рецепты из Германии Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

Спаржа: рецепты из Германии Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

Спаржа: рецепты из Германии Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

Спаржа: рецепты из Германии Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

Спаржа: рецепты из Германии Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

Спаржа: рецепты из Германии Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

Спаржа: рецепты из Германии В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

Спаржа: рецепты из Германии Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

Спаржа: рецепты из Германии Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

Спаржа: рецепты из Германии Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива. Автор: Инга Ваннер



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