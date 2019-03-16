Гессенская королева спаржи (фото)

В Германии начался новый сезон спаржи - очень популярной среди немецких гурманов и многочисленных других бюргеров.
Вайтерштадт • "Ее Овощное Величество" (Die Königin der Gemüse) - так немцы называют спаржу. У этой венценосной особы, произрастающей на длинных аккуратных грядках в разных регионах, конечно же, есть свои официальные представительницы - например, гессенская королева спаржи Роня I.
В Германии как раз постепенно начинается основной сезон сбора нынешнего урожая. Продолжается он традиционно до 24 июня - намного дольше срезать побеги нельзя, так как иначе растение не успеет развиться и окрепнуть до первых осенних заморозков.
Килограмм спаржи стоит сейчас от шести до десяти евро - в зависимости от категории (толщины, цвета и формы). Самая дорогая спаржа в торговле - класса экстра. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.
В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего их находится в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов - выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.
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