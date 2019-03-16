 Гессенская королева спаржи (фото) | Кадр дня | DW | 10.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Гессенская королева спаржи (фото)

В Германии начался новый сезон спаржи - очень популярной среди немецких гурманов и многочисленных других бюргеров.

Гессенская королева спаржи Роня I (Ronja I) dо время открытия сезона 2019 года около города Вайтерштадт

Вайтерштадт • "Ее Овощное Величество" (Die Königin der Gemüse) - так немцы называют спаржу. У этой венценосной особы, произрастающей на длинных аккуратных грядках в разных регионах, конечно же, есть свои официальные представительницы - например, гессенская королева спаржи Роня I.

В Германии как раз постепенно начинается основной сезон сбора нынешнего урожая. Продолжается он традиционно до 24 июня - намного дольше срезать побеги нельзя, так как иначе растение не успеет развиться и окрепнуть до первых осенних заморозков.

Поле спаржи в окрестностях бранденбургского города Белиц

Поле спаржи в окрестностях бранденбургского города Белиц

Килограмм спаржи стоит сейчас от шести до десяти евро - в зависимости от категории (толщины, цвета и формы). Самая дорогая спаржа в торговле - класса экстра. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

Сбор урожая спаржи в Гессене

Сбор урожая спаржи в Гессене

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего их находится в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов - выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Смотрите также:
Как приготовить спаржу?

  • Рецепты со спаржей: спаржа, манго и фиалка

    Спаржа: рецепты из Германии

    Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

  • Рецепты со спаржей: классический вариант

    Спаржа: рецепты из Германии

    Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

  • Рецепты со спаржей: салат с орехами и сыром

    Спаржа: рецепты из Германии

    Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

  • Спаржа с беконом и салатом

    Спаржа: рецепты из Германии

    Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

  • Суп-пюре из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

  • Спаржа и яйцо пашот

    Спаржа: рецепты из Германии

    Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

  • Бифштекс и спаржа

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

  • Спаржа на пицце

    Спаржа: рецепты из Германии

    Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

  • Салат из клубники и спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

  • Сэндвич со спаржей

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

  • Спаржа во фритюре и блинчики

    Спаржа: рецепты из Германии

    Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

  • Паштет из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива.

    Автор: Инга Ваннер


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Едим спаржу

В рекламе спаржа не нуждается. Этот овощ открывает новый сезон. С чем и как ее едят, делятся немецкие повара. (03.05.2016)  

Вишня покраснела, спаржа - умерла

Эта фотография была сделана в ночь на прошлое воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя. (25.06.2018)  

Немецкие деликатесы

Кулинарное путешествие по Германии: от лейпцигской всячины - до швабских пельменей. (26.12.2013)  

Вкусные сувениры из Германии

Вы что-нибудь уже слышали про хёри бюлле, флёнц и пумперникель? (16.11.2016)  

Фруктовая королева Саксонии открыла сезон яблок

По традиции в Саксонии избирают "фруктовую королеву", которая открывает сезон яблок. Но Лаура Первая не спасла в этом году Германию от неурожая. Из-за весенних заморозков ожидается худший урожай за последние 25 лет. (03.09.2017)  

Королева северных вин

В Германии - в самом разгаре сезон сбора винограда и коронации новых винных королев и принцесс. (10.09.2018)  

Его Величество Бахус

Избрание винных принцесс и королев в Германии - дело обычное, но появление винного короля - событие уникальное. (11.08.2016)  

Постные рецепты из Германии

Во время поста предлагаем вам попробовать несколько рецептов из немецкой кухни. Удачи и приятного аппетита! (16.03.2019)  

Самые популярные блюда студентов

Ежегодно столовые немецких университетов готовят около 90 миллионов порций. А вот какие блюда любят студенты? (26.10.2017)  

Что ест(ь) Германия?

Еда - не просто принятие пищи, а элемент культурно-социальной идентичности общества, уверен министр продовольствия ФРГ. Он представил доклад о гастрономических привычках немцев. (03.01.2017)  

Спаржа: рецепты из Германии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сезон спаржи в Германии открыт  

Как трюфель стал причиной войны  

Первый блин - со спаржей  

Также по теме

Gemüseauflauf

Постные рецепты из Германии 16.03.2019

Во время поста предлагаем вам попробовать несколько рецептов из немецкой кухни. Удачи и приятного аппетита!

Spargelrezepte - Grüner Spargel mit Mango und Veilchen

Так готовят спаржу в Германии 30.04.2018

В Германии сезон спаржи в самом разгаре. Вот несколько идей для блюд из культового овоща, обладающего не только особым вкусом, но и массой полезных веществ.

BdT mit Deutschlandbezug - Start der Saison für heimische Freiland-Erdbeeren in NRW

На немецких полях поспел первый урожай клубники 22.05.2018

Эта аппетитная фотография была сделана в понедельник, 21 мая, в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера