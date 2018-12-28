Германия 1 января вновь станет членом Совета Безопасности ООН

С 1 января 2019 года Германия уже в шестой раз станет непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщило в пятницу, 28 декабря, правительство ФРГ. В числе своих приоритетных задач в рамках Совбеза ООН оно считает защиту женщин и их участия в мирных процессах, усиление внимания к проблемам изменения климата, а также отстаивание концепции миротворчества как инструмента урегулирования конфликтов.

Правительство ФРГ вновь призвало реформировать Совет Безопасности ООН. По мнению Берлина, нынешний состав постоянных членов СБ уже не отражает ни многополярность мира, ни крупнейших плательщиков взносов в казну ООН, как это было во время основания организации в 1945 году. Германия - четвертый по величине плательщик взносов после США, Японии и Китая, в 2018 она перечислила ООН 5,4 млрд долларов (6,4 процента бюджета ФРГ), столько же денег будет направлено и в 2019 году.

Помимо Германии, непостоянными членами СБ с 1 января 2019 года станут Бельгия, ЮАР, Индонезия и Доминиканская Республика, сменив Боливию, Эфиопию, Казахстан, Нидерланды и Швецию. Постоянными членам СБ с правом вето являются США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Решения Совбеза обязательны для всех стран-участниц ООН.

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