 Германия 1 января вновь станет членом Совета Безопасности ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2018

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Германия

Германия 1 января вновь станет членом Совета Безопасности ООН

Вместе с четырьмя другими странами Германия на ближайшие два года станет непостоянным членом Совбеза ООН. В Берлине призывают к реформе этого ключевого органа международной организации.

Заседание Совета Безопасности ООН (21 декабря 2018 г.)

Заседание Совета Безопасности ООН (21 декабря 2018 г.)

С 1 января 2019 года Германия уже в шестой раз станет непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщило в пятницу, 28 декабря, правительство ФРГ. В числе своих приоритетных задач в рамках Совбеза ООН оно считает защиту женщин и их участия в мирных процессах, усиление внимания к проблемам изменения климата, а также отстаивание концепции миротворчества как инструмента урегулирования конфликтов.

Контекст

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Более 150 стран подписали миграционный пакт ООН 10 декабря на саммите в Марракеше. Но США и несколько государств ЕС отказались присоединиться к соглашению. Подробности об этом пакте - у DW. (10.12.2018)

Правительство ФРГ вновь призвало реформировать Совет Безопасности ООН. По мнению Берлина, нынешний состав постоянных членов СБ уже не отражает ни многополярность мира, ни крупнейших плательщиков взносов в казну ООН, как это было во время основания организации в 1945 году. Германия - четвертый по величине плательщик взносов после США, Японии и Китая, в 2018 она перечислила ООН 5,4 млрд долларов (6,4 процента бюджета ФРГ), столько же денег будет направлено и в 2019 году.

Помимо Германии, непостоянными членами СБ с 1 января 2019 года станут Бельгия, ЮАР, Индонезия и Доминиканская Республика, сменив Боливию, Эфиопию, Казахстан, Нидерланды и Швецию. Постоянными членам СБ с правом вето являются США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Решения Совбеза обязательны для всех стран-участниц ООН.

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    Автор: Никита Баталов


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