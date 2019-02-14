 Германия хочет покупать газ в Туркмении | Германия | DW | 14.02.2019

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Германия

Германия хочет покупать газ в Туркмении

На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.

Вице-премьер Туркмении Чары Гылыджов демонстрирует товары отечественного производства в фойе германо-туркменского бизнес-форума

Вице-премьер Туркмении Чары Гылыджов демонстрирует товары отечественного производства в фойе германо-туркменского бизнес-форума

Восточный комитет германской экономики - лоббистская организация немецких фирм с коммерческими интересами в Восточной Европе - время от времени проводит в Берлине двухсторонние конференции, на которых немецкие предприниматели могут познакомиться с партнерами и условиями ведения бизнеса в странах этого региона. Совсем недавно, в конце января, на очереди был Узбекистан. В среду, 13 февраля, - еще одно постсоветское государство Центральной Азии: Туркмения.

Но если интерес в Германии к Узбекистану продиктован либеральными реформами, которые проводит новый президент этой страны, то внимание к Туркмении объясняется, в первую очередь, ее огромными запасами газа. А газовая тема сейчас особенно актуальна. Ведь в Германии и Евросоюзе ведется острая дискуссия о газопроводном проекте "Северный поток-2" и необходимости диверсификации импорта энергоносителей с тем, чтобы избежать чрезмерной зависимости стран ЕС от поставок из России.

Туркмения - четвертая в мире страна по запасам углеводородов

Руководитель государственного концерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев напомнил, что Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанному наличию в ее недрах углеводородного сырья, а месторождение Галкыныш на востоке страны - второе по подтвержденным запасам газа.

На панельной дискуссии бизнес-форума

На панельной дискуссии бизнес-форума

Его мощность уже составляет 30 млрд кубометров товарного газа в год. В дальнейшем - после следующего этапа освоения - топливом с этого месторождения планируется заполнять строящийся транснациональный газопровод Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) мощностью в 33 миллиарда кубометров в год.

Еще в 2015 году был сдан в эксплуатацию газопровод "Восток - Запад", соединивший богатые газом восточные регионы Туркмении с западом страны. Арчаев назвал этот газопровод "домашним заданием Туркменистана для подготовки к поставкам туркменского газа на европейские рынки". Кроме того, усиленными темпами ведется, по его словам, также освоение нефтегазовых ресурсов в туркменской части Каспийского моря. С участием иностранных инвесторов, добавил он, уже реализуются четыре проекта в море и три на берегу.

"Мы полностью готовы к реализации туркменского газа на европейских рынках, осталось найти заинтересованных потребителей", - сказал, обращаясь к немецким предпринимателям, Мырат Арчаев.

На пути к Транскаспийскому газопроводу

Интерес сразу же проявил руководитель немецкой фирмы Edison Technologies Эдисон Касапоглу (Edison Kasapoglu). Трубопровод из Туркмении через Каспий, Азербайджан и далее в Европу, подчеркнул он, расширил бы возможности диверсификации импорта газа в ЕС.

Проект такого газопровода, кроме того, снял бы остроту с "кипящей", по оценке Касапоглу, дискуссии о "Северном потоке-2", противники которого опасаются чрезмерной зависимости Германии и ЕС от одного главного поставщика газа - России.

Туркменские изделия, выставленные в фойе бизнес-форума

Туркменские изделия, выставленные в фойе бизнес-форума

Александер Шенфельдер (Alexander Schönfelder), представлявший на бизнес-форуме МИД Германии, считает, что достигнутое в августе прошлого года соглашение о статусе Каспийского моря создало основу для прокладки через него трубопровода из Туркмении в газотранспортную сеть Азербайджана.

"Таким образом, - указал дипломат, - Туркмения может быстро получить доступ на европейский газовый рынок, что мы считаем очень важным в интересах диверсификации поставок". Германия и ЕС получили бы дополнительного поставщика газа, добавил он, а Туркмения смогла бы существенно расширить круг своих клиентов.

В качестве первого шага Шенфельдер предложил так называемое "платформенное решение". "По уже существующей газопроводной инфраструктуре Туркмения и сейчас могла бы ежегодно поставлять до шести миллиардов кубометров газа в Европу, - заявил он. - Это может быть реализовано сравнительно быстро и без чрезмерных затрат, а у немецких компаний есть вполне конкретный интерес". Такой первоначальный вариант, добавил дипломат, облегчил бы и поиск партнеров для сооружения большого Транскаспийского газопровода.

Бизнес-форум с восточной экзотикой

Проходивший в фешенебельном представительстве Deutsche Bank германо-туркменский бизнес-форум был не лишен определенной экзотики. От всех предыдущих мероприятий такого рода он отличался двумя особенностями.

Контекст

В бурной дискуссии вокруг проекта "Газпрома" нередко упускаются из виду элементарные факты. DW перечисляет, что необходимо знать для более предметного разговора о трубопроводе. (13.02.2019)

В бундестаге прошло обсуждение "Северного потока - 2". Одни парламентарии считают, что, поддерживая это строительство, ФРГ предает европейскую солидарность, другие говорят о экономической необходимости проекта. (13.02.2019)

В Германию приехал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Начатые им реформы пробудили интерес у немецких промышленников и вызвали неоднозначную реакцию правозащитников. (21.01.2019)

По новому газопроводу стоимостью 8 млрд долларов газ будет доставляться из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Талибы обещали гарантировать безопасность строительства афганского участка. (23.02.2018)

Первая заключалась в том, что делегация из Туркмении привезла с собой целую выставку достижений народного хозяйства страны. Длинные столы в фойе конференц-зала были плотно уставлены туркменскими изделиями - от ковров, резиновых калош, валенок и фломастеров до конфет, баклажанов и широкого ассортимента алкогольных напитков, включая коньяк "Prezident". Представителей принимающей стороны по выставке водил сам вице-премьер Туркмении Чары Гылыджов.

А вторая особенность этого форума состояла в том, что все выступавшие гости из Туркмении непременно выражали слова благодарности президенту страны, называли его "уважаемым", "многоуважаемым", "глубокоуважаемым" и "лидером нации". Председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркмении Александр Дадаев, например, подробно рассказал о льготах, предоставленных его организации, и о 30 миллионах долларов, которые, по его словам, "президент просто подарил".

Предоставляя слово очередному оратору, управляющий директор Восточного комитета Михаэль Хармс (Michael Harms) не удержался от шутливого замечания. "Мы вам завидуем, - сказал он, - мы бы хотели, чтобы наше правительство действовало точно также, как ваш высокоуважаемый президент".

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    Автор: Григорий Аросев


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