 Германия ухудшила позицию в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия ухудшила позицию в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ФРГ опустилась с 3-го на 7-е место, однако лидирует по макроэкономической стабильности и способности к инновациям. РФ сохранила 43-ю строку, но стала ближе к аутсайдерам по уровню свободы прессы и прозрачности.

Логотип Всемирного экономического форума в Давосе

Логотип Всемирного экономического форума

Всемирный экономический форум (основанная в Швейцарии неправительственная организация) во вторник, 8 октября, представил новый рейтинг конкурентоспособности стран мира. Сингапур возглавил список, следом за ним идут США и специальный административный район КНР Гонконг (Сянган). Сам Китай расположился на 28-й позиции из 141. Демократическая Республика Конго, Йемен и Чад замыкают список, составляемый с 1979 года.

Контекст

Ботропу в Рурской области удалось избежать печальной участи других моногородов и из центра угледобычи превратиться в один из самых крупных инновационных центров в Германии. (21.12.2018)

Министр экономики ФРГ представил "Национальную индустриальную стратегию - 2030" и меры противодействия китайской экспансии. Критики усмотрели в этом методы плановой экономики. (05.02.2019)

Германия в новом рейтинге ухудшила свою позицию на четыре строчки, заняв 7-е место. Она находится на первом месте по макроэкономической стабильности и способности к инновациям. Кроме того, ФРГ входит в десятку лидеров по уровням динамики бизнеса, развития инфраструктуры и навыкам занятого населения. В целом Германия улучшила показатели по 18 индикаторам из 103, однако по 53 продемонстрировала более слабые значения, отмечают эксперты ВЭФ.

Россия сохранила 43-е место, расположившись между Словакией и Кипром. Составители рейтинга отметили улучшение макроэкономической среды, инновационный потенциал и внедрение информационных технологий. При этом РФ занимает 116-ю строчку по степени открытости торгового сектора и прозрачности, а также 122-е место по уровню свободы прессы, ухудшив свои прежние значения.

Среди бывших республик СССР наиболее высокий итоговый результат показала Эстония (31-е место), а самый низкий - Таджикистан (104-я строчка).

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Секретарь

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Секретари

    Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

  • Кулинария

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кулинары

    Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

  • Немецкий супермаркет

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Продавцы

    Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

  • Роботы-официанты в Китае

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Официанты

    В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

  • Студентка в библиотеке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Экономисты

    Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

  • Вертолет-курьер DHL

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Почтовые курьеры

    В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

  • Монеты в банке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Банковские служащие

    Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

  • Складское помещение

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кладовщик

    Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

  • Металлург

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Сварщики

    Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

  • Бухгалтерия

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Бухгалтеры

    Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

  • Обед в детском саду

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Незаменимые специалисты

    Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:15

Центр будущего открывается в Берлине

Контекст

Каких профессионалов заменят роботы?

По прогнозам консалтинговой компании A.T. Kearney уже через 20 лет некоторые рабочие места, на которых работают люди, займут роботы. DW выяснила, в каких отраслях искусственный интеллект будет конкурировать с человеком. (16.09.2016)  

Ссылки в интернете

Мировой рейтинг конкурентоспособности

Аудио- и видеофайлы по теме

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю  

Умные машины: с нами против нас?  

Центр будущего открывается в Берлине  

Реклама

Самые читаемые

Что думает о России и санкциях будущий глава дипломатии ЕС  

Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения  

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно