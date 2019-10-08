Германия ухудшила позицию в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Всемирный экономический форум (основанная в Швейцарии неправительственная организация) во вторник, 8 октября, представил новый рейтинг конкурентоспособности стран мира. Сингапур возглавил список, следом за ним идут США и специальный административный район КНР Гонконг (Сянган). Сам Китай расположился на 28-й позиции из 141. Демократическая Республика Конго, Йемен и Чад замыкают список, составляемый с 1979 года.

Германия в новом рейтинге ухудшила свою позицию на четыре строчки, заняв 7-е место. Она находится на первом месте по макроэкономической стабильности и способности к инновациям. Кроме того, ФРГ входит в десятку лидеров по уровням динамики бизнеса, развития инфраструктуры и навыкам занятого населения. В целом Германия улучшила показатели по 18 индикаторам из 103, однако по 53 продемонстрировала более слабые значения, отмечают эксперты ВЭФ.

Россия сохранила 43-е место, расположившись между Словакией и Кипром. Составители рейтинга отметили улучшение макроэкономической среды, инновационный потенциал и внедрение информационных технологий. При этом РФ занимает 116-ю строчку по степени открытости торгового сектора и прозрачности, а также 122-е место по уровню свободы прессы, ухудшив свои прежние значения.

Среди бывших республик СССР наиболее высокий итоговый результат показала Эстония (31-е место), а самый низкий - Таджикистан (104-я строчка).

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