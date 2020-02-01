Германия раскритиковала США за отмену запрета противопехотных мин

МИД Германии раскритиковал решение об отмене запрета на применение противопехотных мин вооруженными силами США. Решение президента США Дональда Трампа является "тяжелым поражением для многолетних усилий мирового сообщества, направленных на то, чтобы объявить это смертоносное оружие вне закона", - заявил государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен (Niels Annen) в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland, обнародованном в понедельник, 3 февраля.

Аннен посоветовал США пересмотреть свое решение, напомнив о том, что зачастую странам приходится бороться с тяжелыми последствиями применения противопехотных мин даже через много лет после завершения вооруженных конфликтов. "Именно по этой причине Германия активно содействует разминированию во многих государствах", - отметил он.

Критика из бундестага

Германский бундестаг также резко раскритиковал решение США. "Как раз во времена, когда в международных конфликтах нападения на гражданское население вновь становятся коварной тактикой, отмена США запрета на применение противопехотных мин является роковым сигналом", - заявила в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen).

"Противопехотные мины - чудовищное оружие, от которого страдают в первую очередь безвинные гражданские лица. Оттавская конвенция стала крупной вехой на пути к запрету этой варварской практики", - напомнила Йенсен. Оттавская конвенция от 1997 года запрещает изготовление, хранение и применение противопехотных мин. К этому документу присоединились более 160 государств. В то же время от участия в конвенции отказались США, Россия и Китай.

В конце января Белый дом сообщил, что Трамп принял решение отменить предписания своего предшественника Барака Обамы от 2014 года относительно противопехотных мин. Этот вид вооружений Обама разрешил использовать лишь на Корейском полуострове. Трамп обосновал свои действия тем, что он желает дать американским вооруженным силам "гибкость и необходимые ресурсы для победы".

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