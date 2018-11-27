 Германия против поспешных решений о новых санкциях в отношении РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

Германия против поспешных решений о новых санкциях в отношении РФ

Правительство ФРГ не намерено в настоящее время определяться с новыми санкциями против России из-за керченского кризиса. В Берлине напомнили, что для этого нужно единогласное решение ЕС.

Штеффен Зайберт

Штеффен Зайберт

Правительство Германии не определилось в вопросе новых санкций в отношении России, заявил в среду, 28 ноября, представитель МИД ФРГ. По его словам, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешными", а "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности".

Контекст

Ряд депутатов Европарламента намерены провести внеочередное обсуждение эскалации в Азовском море. По их мнению, Россия превращает Азовское море в свои внутренние воды. (27.11.2018)

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Во время прохода украинских судов через Керченский пролив агрессия со стороны России была практически неизбежной, а силы сторон - несопоставимы, говорят украинские эксперты. (27.11.2018)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС. Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

Берлин - за сдержанность и диалог

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, сказал Зайберт. По его словам, "в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог". В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации". 

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине  захваченные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае. Германия поддерживает "территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет", в том числе и "права на судоходство в Керченском проливе", - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

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    Автор: Елена Барышева


 

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