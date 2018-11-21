Германия проголосует в поддержку соглашения по "Брекзиту"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) рассчитывает на то, что 27 государств - членов ЕС одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза, несмотря на непростой процесс переговоров. С соответствующим заявлением глава германского правительства выступила в бундестаге в среду, 21 ноября, в ожидании голосования по проекту документа на внеочередном саммите ЕС 25 ноября.

"Мы одобряем договор о выходе", - подчеркнула она, добавив, что "оговорки существуют лишь со стороны Испании".

Германский канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, однако выразила надежду, что проблема будет решена до воскресенья.

Кроме того, Меркель коснулась вопроса о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Тереза Мэй получила от ЕС гарантии того, что Великобритания может остаться в таможенном союзе (ТС) после "Брекзита", чтобы избежать жесткой границы.

"Мы считаем важным, чтобы Великобритания не смогла единолично принимать решение о выходе из ТС", - подчеркнула Меркель.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с Евросоюзом.

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