Германия приостанавливает участие в миссии у берегов Ливии

Германия не пошлет новые корабли для участия в военно-морской операции Sophia, проводимой Евросоюзом в Средиземном море. Фрегат "Аугсбург" будет находиться у берегов Ливии лишь до начала февраля текущего года, заявил во вторник, 22 января, представитель министерства обороны ФРГ. Корабль комплексного снабжения "Берлин", который должен был сменить его, пока не будет послан в кризисный регион. При необходимости "Берлин" в течение 14 дней может дойти до ливийских берегов. Между тем военнослужащие бундесвера временно останутся работать в штаб-квартире миссии, находящейся в Риме.

В рамках миссии Sophia корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводят гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки борются с контрабандой людей и вооружений, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев на море. За три года было спасено около 50 тысяч человек.



До 2018 года всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии, доставляли в итальянские порты. Однако новое популистское правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей беженцев, спасенных на море в рамках Sophia. Рим считает неприемлемым закрепленное в мандате этой миссии положение о том, что принимать спасенных на море обязана исключительно Италия, заявил глава МИД страны Энцо Моаверо-Миланези.

Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционного кризиса в 2015 году, истекал в конце 2018 года. В декабре его продлили еще на три месяца.

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