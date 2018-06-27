 Германия поддержит переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2018

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Европа

Германия поддержит переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в ЕС

Решение начать переговоры о вступлении Албании и Македонии в Европейский Союз может быть принято на саммите ЕС 28 июня. Германия выступает именно за такой шаг и призывает другие страны Евросоюза поддержать ее.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

В преддверии запланированного на 28 июня саммита глав государств и правительств Европейского Союза страны ЕС пытаются договориться о начале переговоров с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз. Парламентский статс-секретарь в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) во вторник, 26 июня, заявил, что на встрече министров по делам Европы в Люксембурге он, представляя Германию, проголосует за начало переговоров. Нидерланды и Франция, по данным источников в Еврокомиссии, сомневаются в целесообразности такого решения.

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По словам Рота, Албания и Македония добились значительного успеха в реформах, хотя обеим предстоит еще много сделать в борьбе против коррупции, организованной преступности и в развитии правового государства. Положительным для Македонии обстоятельством политик назвал урегулирование ее спора с Грецией о названии македонского государства. Михаэль Рот отметил, что для ЕС решающую роль играет "стабильность, мир и демократия на Балканах".

Немецкий политик призвал Францию и Нидерланды не блокировать решение о переговорах. В качестве компромисса, по его словам, предложена так называемая "пошаговая модель", согласно которой после принятия принципиального решения будет проводиться отдельная проверка, выполнили ли эти страны условия, необходимые для рассмотрения отдельных глав переговоров о вступлении в ЕС.

В настоящее время подобные переговоры идут с Сербией и Черногорией. Европейская комиссия надеется, что обе эти страны смогут присоединиться к ЕС в 2025 году.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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