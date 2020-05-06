Германия передала России первую часть архивов о советских военнопленных

Германия передала России первую часть оцифрованных документов из федерального архива в Кобленце, где хранятся данные о судьбах более полумиллиона советских военнопленных и интернированных лиц. На церемонии, состоявшейся в пресс-центре ТАСС в Москве в среду, 6 мая, российской стороне были переданы копии более 20 тысяч архивных документов. Из-за пандемии коронавируса флешку с данными передали не из рук в руки, а положили на стол, сообщил корреспондент DW, присутствовавший на церемонии.

В церемонии, в числе прочих, участвовали посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (Geza Andreas von Geyr) и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фон Гайр зачитал послание главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), в котором говорится, что церемония передачи первой части архива является "крайне важным шагом в двусторонних отношениях России и Германии". "Именно сейчас, в год 75-летия окончания войны, она послужит важным вкладом в сохранение памяти и в дело примирения между нашими странами, между немцами и русскими", - процитировал слова Маса германский дипломат.

В послании Маса также отмечается, что сотрудничество между учеными двух стран, несомненно, внесет вклад в "выяснение личных судеб более чем 5 млн пленных, из которых более 3 млн погибли от систематических издевательств в германских лагерях". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что Берлин будет продолжать сотрудничество с Москвой для "осмысления страшных деяний национал-социалистов".

Осмысление нацистских преступлений

"Несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны, мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России", - заключил Хайко Мас.

Посол фон Гайр от себя добавил, что в связи с приближающимся 75-летием окончания Второй мировой войны в Европе для немцев выходят на первый план три аспекта: "благодарность за освобождение от ужасов национал-социализма, память о неизмеримых страданиях, которые принесла эта война, развязанная тогдашней Германией, и глубоко испытываемое уважение к памяти жертв, которые были принесены для победы над нацистской диктатурой прежде всего народами тогдашнего Советского Союза".

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров в послании, зачитанном на церемонии, отметил, что "благодаря многолетней и кропотливой работе историков, архивистов, технических специалистов двух стран прольется свет на судьбы порядка 8 млн человек". Он также выразил уверенность в том, что "развитие плодотворного историко-архивного сотрудничества России и Германии, последовательное продвижение исследований в рамках этого и новых совместных проектов послужат сохранению исторической правды и станут значимым вкладом в процесс примирения народов наших стран".

Межправительственный проект

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны".

Цель этого проекта заключается в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также экспертам для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в германских, российских и международных архивах.

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