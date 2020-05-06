 Германия передала России первую часть архивов о советских военнопленных | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Германия передала России первую часть архивов о советских военнопленных

Церемония передачи части архива состоялась в пресс-центре ТАСС в Москве. России передано более 20 тысяч оцифрованных документов о судьбах тысяч советских военнопленных.

На церемонии передачи архивных документов: посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (справа) и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

На церемонии передачи архивных документов: посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (справа) и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Германия передала России первую часть оцифрованных документов из федерального архива в Кобленце, где хранятся данные о судьбах более полумиллиона советских военнопленных и интернированных лиц. На церемонии, состоявшейся в пресс-центре ТАСС в Москве в среду, 6 мая, российской стороне были переданы копии более 20 тысяч архивных документов. Из-за пандемии коронавируса флешку с данными передали не из рук в руки, а положили на стол, сообщил корреспондент DW, присутствовавший на церемонии.

В церемонии, в числе прочих, участвовали посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (Geza Andreas von Geyr) и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фон Гайр зачитал послание главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), в котором говорится, что церемония передачи первой части архива является "крайне важным шагом в двусторонних отношениях России и Германии". "Именно сейчас, в год 75-летия окончания войны, она послужит важным вкладом в сохранение памяти и в дело примирения между нашими странами, между немцами и русскими", - процитировал слова Маса германский дипломат.

В послании Маса также отмечается, что сотрудничество между учеными двух стран, несомненно, внесет вклад в "выяснение личных судеб более чем 5 млн пленных, из которых более 3 млн погибли от систематических издевательств в германских лагерях". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что Берлин будет продолжать сотрудничество с Москвой для "осмысления страшных деяний национал-социалистов".

Осмысление нацистских преступлений

"Несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны, мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России", - заключил Хайко Мас.

Посол фон Гайр от себя добавил, что в связи с приближающимся 75-летием окончания Второй мировой войны в Европе для немцев выходят на первый план три аспекта: "благодарность за освобождение от ужасов национал-социализма, память о неизмеримых страданиях, которые принесла эта война, развязанная тогдашней Германией, и глубоко испытываемое уважение к памяти жертв, которые были принесены для победы над нацистской диктатурой прежде всего народами тогдашнего Советского Союза".

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров в послании, зачитанном на церемонии, отметил, что "благодаря многолетней и кропотливой работе историков, архивистов, технических специалистов двух стран прольется свет на судьбы порядка 8 млн человек". Он также выразил уверенность в том, что "развитие плодотворного историко-архивного сотрудничества России и Германии, последовательное продвижение исследований в рамках этого и новых совместных проектов послужат сохранению исторической правды и станут значимым вкладом в процесс примирения народов наших стран".

Межправительственный проект

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны".

Цель этого проекта заключается в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также экспертам для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в германских, российских и международных архивах.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:20

Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей (08.05.2017)

Контекст

Немецкое пособие бывшим советским военнопленным: получивших не много

Год назад в Германии было принято решение выплатить символическое пособие бывшим советским военнопленным. До сих пор по 2500 евро получили только 367 человек. Почему так мало? (09.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Советский военнопленный: cрок на родине за то, что остался жив  

Бывший немецкий военнопленный каждый год ездит в Россию на 9 мая  

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: США планируют распустить рабочую группу по коронавирусу  

Отставка Дариги Назарбаевой: президент Токаев против ее отца или с ним?  

Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно