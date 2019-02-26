Германия на "Евровидении-2019": едва знакомые "сестры"

Кто бы мог подумать, что эти девушки едва знают друг друга, - настолько слаженный у них получился перформанс на завершившемся в Берлине национальном отборочном конкурсе "Наша песня для Израиля" ("Unser Lied für Israel"). Он выявил немецких участниц "Евровидения-2019", который будет проходить в мае в Тель-Авиве. Дуэт S!sters, исполнивший композицию Sister, опередил шестерых конкурентов и одержал победу. При этом, как уже понятно,19-летняя Карлотта Труман (Carlotta Truman) и 26-летняя Лаура Кестель (Laura Kästel), выступающая под псевдонимом Laurita, - вовсе не сестры.

Блондинка и брюнетка

Более того: Карлотта и Лаура знают друг друга совсем недолго, а их музыкальный дуэт сложился лишь месяц назад. Собственно, его создали специально для национального отборочного конкурса "Евровидения". Чтобы сблизиться и найти общий язык, девушки много общались друг с другом по телефону. И это дало свои плоды: они прониклись друг к другу такой симпатией, что и ведут себя уже, словно близкие родственницы. Стоит вспомнить хотя бы о том, как трогательно старшая Лаура держала за руку младшую Карлотту, когда обе, волнуясь, ожидали итогов отбора.

Лаура Кестель (слева) и Карлотта Труман

Обе девушки занимаются музыкой давно. Блондинка Карлотта, которая выросла в смешанной немецко-британской семье, учится в музыкальном колледже в Ганновере. На сцену она впервые вышла в девятилетнем возрасте, уверенно заявив о себе в телевизионном шоу "Суперталант". Ее выступление впечатлило даже "самого" Дитера Болена (Dieter Bohlen). "Ты - лучший пример того, что в Германии есть настоящие таланты", - сказал тогда бывший солист Modern Talking и успешный немецкий продюсер.

В четырнадцать лет Карлотта покорила жюри и публику детского телеконкурса The Voice Kids. Она обожает рок-панк-поп и соул, сама сочиняет музыку и стихи, причем пишет песни как на немецком, так и на английском языках. Вместе со своим братом Амадеусом (Amadeus Truman) они создали группу Carlotta & The Truman Show, которая регулярно гастролирует с концертами по Германии.

На подпевках у звезд

Ну, а жгучая брюнетка Laurita из Висбадена, девушка с филиппинскими корнями и обладательница запоминающегося сексапильного голоса с хрипотцой, впервые сорвала громкие аплодисменты в 10-летнем возрасте, когда завоевала победу в детском музыкальном телеконкурсе Kiddy Contest.

К 26 годам Лаура обзавелась опытом бэк-вокалистки и работает на подпевках у известных звезд, таких как немецкая поп-дива Сара Коннор (Sarah Connor) и швейцарская певица Штефани Хайнцман (Stefanie Heizmann). А в настоящее время она выступает в группе поддержки немецкой победительницы "Евровидения-2010" Лены Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut).

Мнения разделились

Насколько велики шансы дуэта S!sters на победу в Тель-Авиве? Тут мнения немецкой аудитории разделились. Если одни поют девушкам дифирамбы и сравнивают их с занявшим третье место на "Евровидении-2003" российским коллективом "Тату" (t.A.T.u), то другие воспринимают "сестер" скептически и считают, что по своей экспрессивности и обаянию они не дотягивают до нужного уровня. Дескать, для победы на "Евровидении" одного певческого таланта мало. Харизма, самобытность и аутентичность - вот главные составляющие успеха на сцене.

Для школьного возраста?

Ян Феддерсен (Jan Feddersen), известный немецкий эксперт "Евровидения", убежден, что победа S!sters в немецком проекте "Наша песня для Израиля" - абсолютно заслуженная, а звучащая в их исполнении песня Sister, ставшая своего рода гимном против бессмысленных склок, конкурентной борьбы, принижения женщин, соответствует духу времени.

А вот известный музыкальный продюсер и композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel), считает, что шансы немецкого дуэта на "Евровидении" весьма невысоки. По его мнению, песенка, с которой они выступают, возымеет успех разве что среди детишек школьного возраста.

Как бы то ни было, но девушки прошли очень серьезный отбор. На начальном этапе, в июле прошлого года, свои заявки подали, в общей сложности, около тысячи немецких исполнителей! Потом их осталось двести, потом - двадцать, а в финал после многоступенчатых отборочных конкурсов вышли семь кандидатов. Песни для них были уже специально написаны профессиональными композиторами и поэтами.

Победители финального концерта определялись следующим образом: треть оценок каждому кандидату давало экспертное жюри, состоящее из ста человек (его формировал вещатель), треть - международное жюри, которое составляли бывшие члены жюри национальных конкурсов "Евровидения", и треть - зрители. Ветераны "Евровидения" дали дуэту S!sters лишь пятое место, но от экспертов и зрителей они получили максимум баллов, - и победили.

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