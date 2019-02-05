 Германия направит на оборону дополнительные 2 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 15.06.2019

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Германия

Германия направит на оборону дополнительные 2 млрд евро

Дополнительные средства из бюджета позволят бундесверу выполнить больше новых задач, заявила Ангела Меркель. Канцлер отметила, что в прошлом финансирование вооруженных сил ФРГ было недостаточным.

Ангела Меркель и солдаты бундесвера (фото из архива)

Ангела Меркель и солдаты бундесвера (фото из архива)

Финансирование вооруженных сил Германии в течение многих лет было недостаточным. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в своем еженедельном видеообращении в субботу, 15 июня. Она подчеркнула, что объем средств, выделяемых на оборонные нужды, увеличивается уже несколько лет.

Контекст

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика. (12.07.2018)

Истребители Eurofighter, реактивные самолеты Tornado, танки Leopard 2, фрегаты и подводные лодки - чем оснащен бундесвер и насколько эта техника готова к использованию? (13.05.2018)

DW - о всех международных миссиях и операциях, в которых на разных континентах участвуют немецкие военнослужащие. (08.03.2018)

В частности, в бюджете на 2020 год для бундесвера запланировано на 2 млрд евро больше, чем в текущем году. Однако и эта сумма меньше той, за которую выступает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По словам канцлера, дополнительные средства позволят приобрести больше современного оборудования и выполнить больше новых задач. Официальный Берлин выступает за "надежность в оборудовании" и "надежность в финансировании", подчеркнула Меркель.

Германия, как и другие участники НАТО, взяла на себя обязательство до 2024 года довести ассигнования на оборонные нужды до двух процентов от ВВП. В 2020 году объем средств, направленных на эти цели, составит 1,37 процента. Ожидается, что к 2023 году он снизится до 1,25 процента. Целью федерального правительства является выделение на оборону 1,5 процента ВВП в 2024 году.

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  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Текст видеообращения Ангелы Меркель

Аудио- и видеофайлы по теме

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

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