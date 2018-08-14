 Германия намерена принять 50 беженцев со спасательного судна Aquarius | Новости из Германии о Германии | DW | 14.08.2018

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Германия

Германия намерена принять 50 беженцев со спасательного судна Aquarius

На борту находятся более 140 спасенных в Средиземном море мигрантов. Судно примет Мальта, затем беженцев распределят между пятью государствами.

Операция по спасению беженцев (фото из архива)

Германия намерена принять до 50 беженцев со спасательного судна Aquarius. Об этом во вторник, 14 августа, заявили представители министерства внутренних дел ФРГ. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) принял решение "исходя из гуманных побуждений".

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Ранее во вторник правительство Мальты заявило о готовности принять спасательное судно Aquarius. Впоследствии более 140 беженцев, находящихся на борту, будут распределены между Германией, Францией, Люксембургом, Португалией и Испанией, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Большинство спасенных в Средиземном море мигрантов составляют жители Сомали и Эритреи. У граждан этих стран, как правило, имеются хорошие шансы на предоставление убежища, отмечает информационное агентство AFP.

Зафрахтованное организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" судно несколькими днями ранее спасло в Средиземном море более 140 мигрантов. Около половины беженцев - несовершеннолетние, сообщил представитель "Врачей без границ". Накануне Италия отказала кораблю в доступе к своим портам.

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