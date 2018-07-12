 Германия намерена до конца июля заключить с Италией договор о мигрантах | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

Германия намерена до конца июля заключить с Италией договор о мигрантах

Главы МВД Италии и Германии провели переговоры в Инсбруке. Они намерены еще в текущем месяце заключить соглашение о внутренней миграции в ЕС и о спасении беженцев в море.

Маттео Сальвини и Хорст Зеехофер, Инсбрук, 11 июля 2018 г.

Маттео Сальвини и Хорст Зеехофер, Инсбрук, 11 июля 2018 г.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен до конца июля уладить спор с Италией о беженцах, заключив с ней соответствующее соглашение. По окончании встречи с главой итальянского МВД Маттео Сальвини в среду, 11 июля, в австрийском Инсбруке Зеехофер сообщил об их договоренности, в силу которой сотрудники обоих министерств уже "очень скоро" начнут переговоры о внутренней миграции из Италии через Австрию в Германию, а также о спасении беженцев в море.

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Диалог с Сальвини Хорст Зеехофер охарактеризовал как "нацеленный на поиск решения" и выразил уверенность в том, что желаемый результат будет достигнут. В свою очередь Сальвини назвал переговоры с главой МВД ФРГ "очень положительными". По его словам, власти обеих стран заинтересованы в том, чтобы по морскому пути в Европу приезжало меньше беженцев, а также чтобы было "меньше погибших" и "меньше мигрантов и в Италии, и в Германии". Итальянский министр добавил, что и Рим, и Берлин ожидают "настоящую поддержку от Европы в вопросе контроля внешних границ".

Маттео Сальвини заявил также, что правительство Италии хочет обсудить с Германией и Австрией проблему контроля на границах. Но самая главная цель - "уменьшить число прибывающих беженцев и увеличить число высылок". Министр внутренних дел Италии пообещал добиваться того, чтобы в любом соглашении Евросоюза с африканскими странами содержалось положение о высылке и обратном приеме африканских мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

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    Автор: Ирина Филатова


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