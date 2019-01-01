 Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег | Новости из Германии о Германии | DW | 01.01.2019

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Германия

Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег

Инкассаторы в ФРГ начинают 2 января забастовку. Профсоюз Verdi грозит проблемами и требует повысить зарплаты на 250 евро в месяц.

Автомобиль инкассатора поврежден в результате нападения инкассатора в Берлине

Автомобиль инкассатора поврежден в результате нападения инкассатора в Берлине

По всей Германии со среды, 2 января, начнется забастовка инкассаторских служб. Инициатор стачки - профсоюз Verdi - призвал присоединиться к его акции 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

Банкомат

Банкомат

Эта забастовка может повлечь за собой серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли. Так, в банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут не поступить новый наличные деньги. Кроме того, вероятны сбои при изъятии дневной выручки в универмагах, дисконтных магазинах и на строительных рынках, предупредили в профсоюзе.

Контекст

50 лет назад в ФРГ был установлен первый банкомат. Поначалу снимать в нем деньги разрешалось лишь избранным, да и процедура была непростой. (27.05.2018)

Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать? (10.06.2015)

В свою очередь представительница отраслевого союза работодателей (Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste) заявила, что снабжение наличными не будет прервано. По ее словам, даже в канун нового года в банкоматы была доставлена новая наличность.

Тарифные переговоры продолжатся 3 и 4 января. Представители Verdi требуют повысить зарплаты на 250 евро в месяц, а также в ближайшие два года уравнять оплату труда инкассаторов в восточных землях (1800-2400 евро ежемесячно без вычетов и отчислений) и западных (2200-2900 евро ).

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  • Мох

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  • Лягушка

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  • Великан

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  • Бумажник

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    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


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