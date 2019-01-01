Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег

По всей Германии со среды, 2 января, начнется забастовка инкассаторских служб. Инициатор стачки - профсоюз Verdi - призвал присоединиться к его акции 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

Банкомат

Эта забастовка может повлечь за собой серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли. Так, в банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут не поступить новый наличные деньги. Кроме того, вероятны сбои при изъятии дневной выручки в универмагах, дисконтных магазинах и на строительных рынках, предупредили в профсоюзе.

В свою очередь представительница отраслевого союза работодателей (Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste) заявила, что снабжение наличными не будет прервано. По ее словам, даже в канун нового года в банкоматы была доставлена новая наличность.

Тарифные переговоры продолжатся 3 и 4 января. Представители Verdi требуют повысить зарплаты на 250 евро в месяц, а также в ближайшие два года уравнять оплату труда инкассаторов в восточных землях (1800-2400 евро ежемесячно без вычетов и отчислений) и западных (2200-2900 евро ).

Смотрите также:

Деньги и немцы Денежный снегопад У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

Деньги и немцы Деньги - в печку Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

Деньги и немцы Звон монет Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

Деньги и немцы Слепила из того, что было... Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

Деньги и немцы Зеленые, но не баксы Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

Деньги и немцы Еще один оттенок серого Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

Деньги и немцы Такие гроши Что общего у лягушек с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

Деньги и немцы Вовсе не тряпка Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

Деньги и немцы Размер имеет значение Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

Деньги и немцы Fuffi и Hunni "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи. Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр

