 Германия и Франция считают незаконными ″выборы″ в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 11.11.2018

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Украина

Германия и Франция считают незаконными "выборы" в Донбассе

Меркель и Макрон заявили, что так называемые выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" идут вразрез с минскими соглашениями, декларацией "нормандской четверки", стандартами ОБСЕ и украинским законом.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко в Париже

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" ("ДНР" и "ЛНР") незаконными. Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже в воскресенье, 11 ноября. "Так называемые выборы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявили лидеры, подчеркнув, что это мероприятие противоречит минским договоренностям и подписанной в феврале 2015 года декларации глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции. Муниципальные выборы в Донецкой и Луганской областях Украины должны проводиться согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству, указали Меркель и Макрон.

Контекст

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе. (12.09.2018)

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за полное соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры твердо выступили в поддержку процесса обмена заключенными и освобождения политзаключенных до конца 2018 года.

ЕС также объявил о незаконности "выборов"

Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными прошедшие 11 ноября "выборы" на территориях, находящихся под контролем сепаратистов в Донбассе.

"Минск-2" предусматривает проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лишь в соответствии с украинским законодательством. Переговоры об их проведении должны начаться после прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

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