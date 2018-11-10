Германия и Франция считают незаконными "выборы" в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" ("ДНР" и "ЛНР") незаконными. Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже в воскресенье, 11 ноября. "Так называемые выборы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявили лидеры, подчеркнув, что это мероприятие противоречит минским договоренностям и подписанной в феврале 2015 года декларации глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции. Муниципальные выборы в Донецкой и Луганской областях Украины должны проводиться согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству, указали Меркель и Макрон.

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за полное соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры твердо выступили в поддержку процесса обмена заключенными и освобождения политзаключенных до конца 2018 года.

ЕС также объявил о незаконности "выборов"

Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными прошедшие 11 ноября "выборы" на территориях, находящихся под контролем сепаратистов в Донбассе.

"Минск-2" предусматривает проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лишь в соответствии с украинским законодательством. Переговоры об их проведении должны начаться после прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

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