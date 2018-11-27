 Германия и Франция против новых санкций в отношении России | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

Германия и Франция против новых санкций в отношении России

После вооруженного инцидента в Керченском проливе, Австрия, председательствующая в ЕС, предложила ужесточить санкции против Москвы. Эстония и Польша поддержали эту идею.

Флаги ФРГ и Франции

На фоне нового обострения конфликта между Украиной и Россией, Германия и Франция отвергли предложение об ужесточения санкций в отношении Москвы. На заседании Комитета по политике и безопасности ЕС в Брюсселе представители двух стран высказались за меры по укреплению доверия между сторонами конфликта, пишет в среду, 28 ноября, газета Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов. По мнению Германии и Франции, санкции не являются частью таких мер.

Контекст

В Германии широко обсуждают и комментируют вооруженный конфликт у Крымского моста и объявление в Украине военного положения, пытаясь разобраться в подоплеке этих событий. (27.11.2018)

Ряд депутатов Европарламента намерены провести внеочередное обсуждение эскалации в Азовском море. По их мнению, Россия превращает Азовское море в свои внутренние воды. (27.11.2018)

Австрия, председательствующая в настоящее время в Евросоюзе, накануне предложила расширить санкции против России. Эстония и Польша поддержали эту инициативу.

Между тем сопредседатель германской партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), в связи с обострением конфликта между Украиной и Россией, призвала отказаться от строительства спорного газопровода из России в ФРГ "Северный поток-2". В связи с "вопиющим нарушением международного права" Россией в отношении Украины, данный проект необходимо свернуть "по политическим причинам", заявила она в интервью газете Die Welt.

Конфликт между Украиной и Россией вокруг незаконно аннексированного Москвой полуострова Крым резко обострился 25 ноября. Россия помешала трем украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские пограничники обстреляли эти корабли, ранив при этом трех украинских моряков. Затем украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.

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    Автор: Ирина Филатова


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