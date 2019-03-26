Германия и еще три страны ЕС примут мигрантов с немецкого судна Alan Kurdi

Нелегальных мигрантов, спасенных 3 апреля у ливийского побережья сотрудниками немецкой гуманитарной организацией Sea-Eye, примут четыре страны ЕС. Находившиеся на протяжении 11 дней на борту спасательного корабля Alan Kurdi люди будут распределены между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом, сообщил в субботу, 13 апреля, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

По его словам, решение принято при посредничестве Еврокомиссии. Никто из 64 мигрантов не останется на Мальте, которая не может принять на себя это бремя в одиночку, добавил Мускат.

При этом Alan Kurdi по-прежнему не будет разрешено войти в порты Мальты. Мигранты будут переведены на борт мальтийского корабля, и тот доставит их на сушу. При этом две женщины из-за проблем со здоровьем уже ранее сошли с корабля в одном из мальтийских портов.

ФРГ примет до 22 человек, Франция - 20

По данным МВД ФРГ, Германия примет до 22 человек с находившегося в Средиземном море корабля. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в свою очередь сообщил, что его стране будут переданы 20 мигрантов.

Сотрудники организации Sea-Eye в начале апреля спасли 64 нелегального мигранта близ побережья Ливии. На борту корабля вместимостью до 20 человек с тех пор находились, включая экипаж, 79 человек.

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