 Германия и Грузия договорились о военном сотрудничестве | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2018

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Европа

Германия и Грузия договорились о военном сотрудничестве

На встрече в Берлине министры обороны ФРГ и Грузии подписали соглашение о сотрудничестве, в частности, в сфере обучение грузинских военнослужащих и контроля над вооружениями.

Солдаты грузинской армии на фоне государственного флага Грузии

Германия и Грузия договорились о военном сотрудничестве. Соответствующее соглашение 26 ноября подписали в Берлине министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и ее грузинский коллега Леван Изория, сообщил DW представитель Минобороны ФРГ во вторник, 27 ноября. Подписание документа стало "углубленным письменным заявлением о намерениях в рамках и без того очень тесных отношений между Германией и Грузией", пояснили в германском ведомстве.

Соглашение содержит договоренности о таких конкретных видах сотрудничества, как поддержка при проведении тренингов, контроль над вооружениями, переговоры на уровне штабов, обучение грузинских солдат в ФРГ, обмен визитами на уровне руководства, а также проверка возможного оказания материальной помощи в будущем.

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"Поддерживать политику открытых дверей НАТО"

Пресс-служба Минобороны Грузии, в свою очередь, сообщила, что "впервые в истории наших двусторонних отношений было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны, в котором говорится, что ФРГ будет продолжать поддерживать политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии и стремление Тбилиси к интеграции в альянс". Министры обсудили углубление военного сотрудничества и открыли его новые направления, сообщают в Тбилиси.

Глава грузинского Минобороны также провел переговоры с руководителем военного штаба бундесвера генералом Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn) и другими военными чиновниками.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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