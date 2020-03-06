Германия занимает третье место в ЕС по занятости женщин на рынке труда

В Германии три из четырех женщин (76 процентов) в возрасте от 20 до 64 лет заняты на рынке труда. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные за 2018 год. По этому показателю ФРГ находится на третьем месте в Евросоюзе, уступая лишь Швеции (80 процентов) и Литве (77 процентов). Еще 10 лет назад в Германии были трудоустроены 68 процентов женщин.

В то же время почти половина ныне трудоустроенных в ФРГ женщин (47 процентов) занята неполный рабочий день. Среди мужчин частично занят лишь каждый 11-й (9 процентов). По занятости неполный рабочий день в Евросоюзе лидируют Нидерланды. Здесь на неполную ставку трудятся почти три четверти женщин и четверть мужчин.

С ростом занятости женщин на рынке труда ФРГ растет и их финансовая независимость. Доля женщин, которые финансово обеспечивают себя самостоятельно, выросла с 2008 до 2018 год с 59 до 68 процентов. Доля финансово независимых среди мужчин в ФРГ значительно выше - 81 процент.

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