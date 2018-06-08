Германия выступила против возвращения РФ в "большую семерку"

Правительство Германии выразило несогласие с президентом США Дональдом Трампом, который допустил возможность возвращения России в "большую семерку". РФ исключили из формата G7 после противоречащей международному праву аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины, и оба эти обстоятельства по-прежнему существуют, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 21 августа, в Берлине.

Только когда положение вещей изменится, можно вести переговоры об усилении участия России, подчеркнул Зайберт.

Трамп выступил за возвращение РФ в G7

Накануне Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. "Думаю, будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8", - заявил он за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

По словам Трампа, многие из обсуждаемых в G7 тем связаны с Россией. "Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - добавил он.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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